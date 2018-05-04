Twitter предложил пользователям сменить пароли

Социальная сеть Twitter посоветовала пользователям сменить пароли из-за ошибки в системе хранения данных.

«Когда вы устанавливаете пароль для своей учетной записи в Twitter, мы используем маскирующую технологию, так что никто в компании не может его увидеть. Недавно мы обнаружили ошибку в системе хранения паролей во внутреннем журнале», — говорится в заявлении компании.

Руководство соцсети утверждает, что утечки данных в результате ошибки не произошло. Однако настоятельно рекомендует сменить пароли от своих аккаунтов, а также поменять их во всех сервисах, где использовались такие же пароли.

Ранее сообщалось, что из-за действий Роскомнадзора, с 16 апреля блокирующего мессенджер Telegram по решению суда, в черный список попали IP-адресов «ВКонтакте», «Яндекса», «Одноклассников», Twitter и Facebook. В результате часть пользователей лишились доступа к самым популярным социальным сетям.