Участник «Последнего героя» Сергей Сакин найден мертвым

В лесополосе возле деревни Коровино Ярославской области найдено тело 40-летнего мужчины без внешних признаков насильственной смерти, сообщает управление СКР по Ярославской области.

С ноября 2017 года этот мужчина числился пропавшим без вести, было заведено дело о его убийстве.

Следователи сообщили РБК, что погибший — это писатель и участник шоу «Последний герой» Сергей Сакин.

Точную причину смерти и давность ее наступления определит судебно-медицинская экспертиза.

Сакин пропал 24 ноября 2017 года. Как сообщили «Московскому комсомольцу» его друзья, последний раз его видели около парома, на котором писатель должен был переправиться через Волгу и сесть в автобус до столицы. 4 декабря его отец подал заявление о пропаже сына в полицию.

Сергей Сакин является соавтором повести «Больше Бена», написанной вместе с Павлом Тетерским и отмеченной премией «Дебют». В 2001 году он стал участником шоу «Последний герой» и написал книгу «Последний герой в переплете».

Участник шоу «Последний герой» Сергей Сакин найден мертвымhttps://t.co/oE72bH9AU4 pic.twitter.com/u4U1mDZQ3M

— NEWS TODAY 24 (@trafficaaa) 4 мая 2018 г.