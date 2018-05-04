Ученые обнаружили признаки кристалла времени в детской игрушке 

Кристаллы времени когда-нибудь смогут использоваться в новейших технологиях, таких как квантовые вычисления.Йельские исследователи обнаружили признаки кристалла времени в совершенно неожиданном месте: детской игрушке. Удивительная находка может обеспечить более глубокое понимание формирования и поведения таинственных структур, известных как кристаллы времени.Обычные кристаллы, такие как соль, сахар или даже алмазы, представляют собой периодическое расположение атомов в трехмерном порядке. Эти кристаллы никогда не меняются со временем. С другой стороны, кристаллы времени изменяют свою структуру и во времени. Их атомы перемещаются от одного направления к другому, через равные промежутки времени.Кристаллы времени завораживают физиков в течение многих лет. Некоторые даже думали, что кристаллы времени физически невозможны из-за их странных свойств. Однако, исследователи смогли выявить намеки на временный кристалл при воздействии электромагнитного импульса.Это отмечает только второй раз, когда исследователи наблюдали контрольную сигнатуру дискретного временного кристалла (DTC) во время эксперимента.«Мы решили попробовать найти подпись DTC сами», — сказал Шон Барретт, ведущий исследователь и профессор Йельского университета. «Мой ученик Джаред Ровни выращивал кристаллы моноаммонийфосфата (МАФ) для совершенно другого эксперимента, поэтому у нас был один в нашей лаборатории».Кристаллы моноаммонийфосфата часто встречаются в коммерческих наборах для выращивания кристаллов, предназначенных для детей, главным образом потому, что они безопасны и могут быть выращены в течение ночи. Но исследователи были удивлены, обнаружив сигнатуру кристалла времени внутри кристалла МАФ, так как считалось, что они формируются в неупорядоченных структурах. Когда исследователи использовали ядерный магнитный резонанс, они быстро нашли подпись DTC.