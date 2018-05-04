Украина пожаловалась на Росавиацию в ICAO

Госавиаслужба Украины направила в Международную организацию гражданской авиации (ICAO) жалобу на Росавиацию, пишет "Коммерсант".Сообщается, что недовольство Киева вызвало то, что российская сторона выдавала разрешения на полеты Ан-24, Ан-26, Ан-74 и Ан-124-100 "Руслан" без привлечения украинского концерна-разработчика "Антонов".Авиавласти Украины ссылаются на практику времен СССР, когда участие конструкторского бюро в процедурах продления летной годности было обязательным. По мнению Киева, Москва создает "опасный прецедент, несущий угрозу жизни, здоровью, экологии и инфраструктуре" стран, где работают самолеты Ан", уточняет СМИ.В середине прошлого года в России числилось около 400 судов КБ "Антонов". Самыми распространенными, по данным Государственного научно-исследовательского института гражданской авиации (ГосНИИГА), были Ан-24 и Ан-26. Всего — 236 машин. Держателем сертификата типа "Анов" выступает ГП "Антонов". Производитель обязан поддерживать действие сертификата, оказывать авторское сопровождение в производстве, эксплуатации и ремонте.Однако авиационное сотрудничество Москвы и Киева резко осложнилось после госпереворота на Украине и воссоединения России и Крыма. Продление летной годности самолетов стало одним из спорных вопросов.