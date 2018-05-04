Украина пожаловалась на Россию в ICAO из-за самолетов «Руслан»

Госавиаслужба Украины направила в Международную организацию гражданской авиации (ICAO) жалобу на Росавиацию.

Об этом в пятницу, 4 мая, пишет газета «Коммерсант».

Недовольство на Украине вызвало то, что российская сторона выдавала разрешения на полеты Ан-24, Ан-26, Ан-74 и Ан-124-100 «Руслан» без привлечения украинского концерна-разработчика «Антонов».

По мнению Киева, Москва создает «опасный прецедент, несущий угрозу жизни, здоровью, экологии и инфраструктуре» стран, где летают данные самолеты.

Авиационное сотрудничество Москвы и Киева сильно осложнилось после госпереворота на Украине и воссоединения России и Крыма в 2014 году. Одним из спорных вопросов между двумя странами оказалось продление летной годности самолетов.

«Антонов» выступал против передачи данных функций. Украина заявляет, что это противоречит стандартам ICAO, а также международным правилам и нормам.

Несмотря на протесты Киева, летом 2017 года Росавиация выдала ГосНИИГА сертификаты разработчика и сертификаты на изменение типовой конструкции Ан-24/26. По «Русланам» аналогичные полномочия получила компания MTES GmbH.

В Росавиации считают, что «Антонов» предъявлял к российским эксплуатантам «необоснованные требования», а также сильно завышал стоимость своих услуг.