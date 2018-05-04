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Украинский закон об образовании в ОБСЕ сравнили с «языковой зачисткой»


Добавлено: 04 май 2018 в 00:50, Категория: Новости на сегодня
Украинский закон об образовании в ОБСЕ сравнили с «языковой зачисткой»

Закон об образовании на Украине с внесенными поправками напоминает «языковую зачистку» образовательного пространства страны, заявил в четверг постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств, вступил в силу 28 сентября 2017 года. Он будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Киева.

«Предпринимаемые Киевом меры больше похожи на „языковую зачистку“ образовательного пространства страны, что прямо противоречит конституции Украины, а именно статьям 10, 24 и 53», — заявил Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.

По словам постпреда, продолжая конфронтационную линию в языковом вопросе, киевские власти воссоздают причины, во многом ставшие отправной точной развития конфликта, а затем и гражданской войны на юго-востоке Украины.

«Принятие закона препятствует сближению сторон внутриукраинского конфликта и отдаляет перспективы достижения его урегулирования. Налицо откровенное нежелание Киева выполнять собственные обязательства по пункту 11 минского „Комплекса мер“ от 12 февраля 2015 года, который предусматривает принятие постоянного законодательства об особом статусе Донецкой и Луганской областей с учетом их права на языковое самоопределение», — отметил Лукашевич.

Он призвал государства Евросоюза не потакать Киеву в его дискриминационных актах, а Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньера — дать принципиальную оценку закону и вплотную заняться ситуацией с правами нацменьшинств на Украине.

По данным минобразования Украины, Венецианская комиссия в своих рекомендациях указала, что Киев не обязан менять седьмую статью закона об образовании, которая касается языка обучения. Украине рекомендуется в «полной мере использовать гибкость» этой статьи при ее имплементации, увеличить сроки реализации реформы образования, а также освободить частные школы от ограничений по обучению на языках нацменьшинств.

При этом комиссия считает, что «новый закон не предлагает решений для языков, которые не являются официальными языками ЕС, в частности русского языка как наиболее широко используемого негосударственного языка», что может говорить о его дискриминации.


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Добавлено: 04 май 2018 в 00:50, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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