В аннексированном Крыму ФСБ РФ задержала украинское судно

Украинское рыболовецкое судно «ЯМК-0041», добывавшее камбалу в исключительной экономической зоне России, сегодня задержано в Черном море.

Крымское пограничное управление ФСБ РФ сообщает: «Западнее мыса Тарханкут пограничным сторожевым кораблем „Аметист“ … задержано украинское рыболовецкое судно „ЯМК-0041“ (порт приписки — Очаков, Украина), осуществлявшее незаконный промысел камбалы-калкан сетными орудиями лова в исключительной экономической зоне РФ».

При этом несколько километров сетей изъяты, судно и экипаж — пять граждан Украины — доставлены в Крым «для проведения процессуальных действий». Пограничники подчеркнули, что действуют «в строгом соответствии с международным морским правом».