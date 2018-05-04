В Днепре фура протаранила 13 автомобилей, есть жертвы

Показать меню
Актуально
"Спартак-2" и "Динамо" (Санкт-Петербург) сыграли вничью в матче ФНЛ - 17:12 На создание Европейского фонда мира выделят 10 млрд евро - 17:14 На создание Европейского фонда мира выделят 10 млрд евро Лондон подтвердил участие в ПМЭФ-2018 - 17:15 Лондон подтвердил участие в ПМЭФ-2018 В Брюсселе состоялся пикет в память о трагедии 2 мая в Одессе - 17:15 В Брюсселе состоялся пикет в память о трагедии 2 мая в Одессе Вашингтон заявил о намерении поддерживать и защищать Киев - 17:15 Вашингтон заявил о намерении поддерживать и защищать Киев Кэти Холмс и Джейми Фокс устроили свидание в ресторане - 17:21 Кэти Холмс и Джейми Фокс устроили свидание в ресторане Ксения Бородина уверяет, что любит своих дочерей одинаково - 17:33 Ксения Бородина уверяет, что любит своих дочерей одинаково НАТО обеспокоено мощью российского флота - 18:05 НАТО обеспокоено мощью российского флота В медакадемии Кирова проведена первая Всероссийская конференция «Роль - 18:07 В медакадемии Кирова проведена первая Всероссийская конференция «Роль медицинской сестры в оказании медицинской помощи при различных чрезвычайных ситуациях» Омелян заявил, что его пытались разыграть пранкеры - 18:12 Омелян заявил, что его пытались разыграть пранкеры Футболисты "Факела" проиграли "Томи" и вылетели из ФНЛ - 18:33 Футболисты В Самаре появились инопланетяне – очевидцы - 18:42 В Самаре появились инопланетяне – очевидцы Протесты в Армении: занята мэрия в городе, где расположена база ВС РФ - 18:55 Протесты в Армении: занята мэрия в городе, где расположена база ВС РФ Немецкий политик выступил за отмену виз с Россией - 19:07 Немецкий политик выступил за отмену виз с Россией В Латвии предложили русскоязычным гражданам уехать в Россию - 19:19 В Латвии предложили русскоязычным гражданам уехать в Россию Сирия обвинила США в подрыве единства и суверенитета - 19:19 Сирия обвинила США в подрыве единства и суверенитета Младший сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма получил свидетельство о рождении и - 19:26 Младший сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма получил свидетельство о рождении и познакомился с королевой Елизаветой II
» » В Днепре фура протаранила 13 автомобилей, есть жертвы

В Днепре фура протаранила 13 автомобилей, есть жертвы


Добавлено: 04 май 2018 в 16:47, Категория: Происшествия
В Днепре фура протаранила 13 автомобилей, есть жертвы

Крупная авария произошла утром 4 мая в 10-00 в городе Днепре (бывший Днепропетровск) на улице Космической.

Фура DAF, груженная металлом, протаранила тринадцать автомобилей. По предварительным данным, автомобиль спускался вниз по улице, но в определенный момент у него отказали тормоза. В итоге транспортное средство вылетело на парковку около супермаркета, протаранив ряд автомобилей на своем пути.

В результате ДТП повреждения получили тринадцать автомобилей.

В одном из автомобилей находился человек, он погиб на месте. Еще шесть получили ранения.


Материалы по теме:

Страшное ДТП в Днепропетровске: гружённая металлом фура снесла 13 машин, есть жертвы (ФОТО, ВИДЕО)
Фура с украинцем за рулем протаранила шесть автомобилей на юге Москвы
В Тюменской области фура протаранила легковушку, есть жертва
Авария в Удмуртии попала на фото – фура протаранила 12 машин
Добавлено: 04 май 2018 в 16:47, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: u-f

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Путин предпримет попытку восстановить отношения со странами Запада, - СМИ

Путин предпримет попытку восстановить отношения со странами Запада, - СМИ

Лед Антарктиды скрывает таинственный древний город – уфолог

Лед Антарктиды скрывает таинственный древний город – уфолог

“Готовимся к худшему”: солдат Вооруженных Сил Украины рассказал о ситуации на Донбассе

“Готовимся к худшему”: солдат Вооруженных Сил Украины рассказал о ситуации на Донбассе

Под Николаевом в масштабном ДТП с микроватобусом ВСУ пострадали люди

Под Николаевом в масштабном ДТП с микроватобусом ВСУ пострадали люди

Новости России
еще новости
Новые и ироничные любители Обамы

Новые и ироничные любители Обамы

Клименко могут снять с должности советника президента по интернету — СМИ

Клименко могут снять с должности советника президента по интернету — СМИ

Пожар на территории Хинганского заповедника в Приамурье потушили

Пожар на территории Хинганского заповедника в Приамурье потушили

Экспедицию по поиску затонувших в Финском заливе подлодок начнут 30 апреля

Экспедицию по поиску затонувших в Финском заливе подлодок начнут 30 апреля

Новости шоу-бизнеса
еще новости
Ева Мендес поделилась снимком 30-летней давности и призналась, что была поклонницей Алиссы Милано

Ева Мендес поделилась снимком 30-летней давности и призналась, что была поклонницей Алиссы Милано

Алена Савкина не верит Нонне Щукиной

Алена Савкина не верит Нонне Щукиной

Джиджи Хадид извинилась за обложку Vogue:

Джиджи Хадид извинилась за обложку Vogue: "Если бы я контролировала процесс, результат был бы другим"

Александр Гобозов на грани срыва

Александр Гобозов на грани срыва

Новости политики
еще новости
Безвиз не для всех: некоторых украинцев будут проверять более тщательно

Безвиз не для всех: некоторых украинцев будут проверять более тщательно

Эксперт прокомментировал использование «георгиевских ленточек» в погоне за выгодой

Эксперт прокомментировал использование «георгиевских ленточек» в погоне за выгодой

Суд продлил срок ареста Рубана

Суд продлил срок ареста Рубана

«Обманчивы и опасны»: Автор стандартов прав ребенка насильник и педофил

«Обманчивы и опасны»: Автор стандартов прав ребенка насильник и педофил

Новости экономики
еще новости
Ситуация критическая: в Прибалтике терпят огромные убытки из-за санкций РФ

Ситуация критическая: в Прибалтике терпят огромные убытки из-за санкций РФ

В России может появиться новый налог для самозанятых

В России может появиться новый налог для самозанятых

Сбербанк снизил ставки по кредитам для физических лиц

Сбербанк снизил ставки по кредитам для физических лиц

Премьер-министр Украины озвучил главную задачу страны на следующие четыре года

Премьер-министр Украины озвучил главную задачу страны на следующие четыре года

Новости общества
еще новости
В Новосибирске на параде в День Победы впервые задействованы мотовездеходы АМ-1 и боевые машины сопровождения ракетного комплекса «Ярс»

В Новосибирске на параде в День Победы впервые задействованы мотовездеходы АМ-1 и боевые машины сопровождения ракетного комплекса «Ярс»

Отряды «Юнармии», над которыми шефствуют воинские части ЗВО, за месяц пополнились 2,5 тыс. школьников

Отряды «Юнармии», над которыми шефствуют воинские части ЗВО, за месяц пополнились 2,5 тыс. школьников

Путин уволил двоих прокуроров и пятерых генералов МВД

Путин уволил двоих прокуроров и пятерых генералов МВД

Подразделения 58-й армии ЮВО провели первую репетицию военного парада во Владикавказе

Подразделения 58-й армии ЮВО провели первую репетицию военного парада во Владикавказе

Происшествия
еще новости
В Днепре фура протаранила 13 автомобилей, есть жертвы

В Днепре фура протаранила 13 автомобилей, есть жертвы

В Таганроге жертвами крупного пожара стали два человека – СМИ

В Таганроге жертвами крупного пожара стали два человека – СМИ

В Москве 15-летний подросток подозревается в убийстве студентки

В Москве 15-летний подросток подозревается в убийстве студентки

ДТП в Крыму: названо число пострадавших

ДТП в Крыму: названо число пострадавших

Новости Украины
еще новости
ГСЧС показала, как выглядит арсенал в Балаклее после локализации пожара

ГСЧС показала, как выглядит арсенал в Балаклее после локализации пожара

В аннексированном Крыму ФСБ РФ задержала украинское судно

В аннексированном Крыму ФСБ РФ задержала украинское судно

В Донбассе ликвидирован боевик из Конотопа: появились фото

В Донбассе ликвидирован боевик из Конотопа: появились фото

В России похвастались новым оружием для аннексированного Крыма

В России похвастались новым оружием для аннексированного Крыма

Мировые новости
еще новости
Киборг рассказал, как на него напали неизвестные в масках

Киборг рассказал, как на него напали неизвестные в масках

Пожар в Балаклее локализовали, до сих пор раздаются взрывы

Пожар в Балаклее локализовали, до сих пор раздаются взрывы

5 признаков скорого аппендицита

5 признаков скорого аппендицита

С Донбасса вернулись военнослужащие 44 отдельной арт бригады

С Донбасса вернулись военнослужащие 44 отдельной арт бригады




Лента новостей
ФСБ: У берегов Крыма задержано украинское рыболовецкое судно - 15:54 ФСБ: У берегов Крыма задержано украинское рыболовецкое судно«По неосторожности»: на Украине застрелился «всушник»-контрактник - 15:35 «По неосторожности»: на Украине застрелился «всушник»-контрактникДжиджи Хадид извинилась за обложку Vogue: "Если бы я контролировала процесс, результат был бы - 15:21 Джиджи Хадид извинилась за обложку Vogue: «Автодор» осенью начнет тестирование беспилотников на трассе М-11 - 15:13 «Автодор» осенью начнет тестирование беспилотников на трассе М-11Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре 4 мая - 15:12 Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре 4 маяВ Кремле приветствовали заявление Земана о тестировании «Новичка» в Чехии - 15:12 В Кремле приветствовали заявление Земана о тестировании «Новичка» в ЧехииФСБ сообщила о ликвидации предполагаемых террористов на Ставрополье - 15:12 ФСБ сообщила о ликвидации предполагаемых террористов на СтавропольеРоссийские пограничники задержали украинское судно за вылов камбалы - 15:11 Российские пограничники задержали украинское судно за вылов камбалыФилиппины были заселены уже 700 тысяч лет назад - 15:11 Филиппины были заселены уже 700 тысяч лет назадЦентр прогресса бокса в Москве планируется открыть 22 июля 2019 года - Кремлев - 15:00 Центр прогресса бокса в Москве планируется открыть 22 июля 2019 года - КремлевЭксперт прокомментировал использование «георгиевских ленточек» в погоне за выгодой - 14:56 Эксперт прокомментировал использование «георгиевских ленточек» в погоне за выгодойВ аннексированном Крыму ФСБ РФ задержала украинское судно - 14:49 В аннексированном Крыму ФСБ РФ задержала украинское судноОтряды «Юнармии», над которыми шефствуют воинские части ЗВО, за месяц пополнились 2,5 тыс. - 14:33 Отряды «Юнармии», над которыми шефствуют воинские части ЗВО, за месяц пополнились 2,5 тыс. школьниковЗахарова: РФ выполняет свои обязательства по иранской ядерной сделке - 14:21 Захарова: РФ выполняет свои обязательства по иранской ядерной сделке
Последние новости
Ева Мендес поделилась снимком 30-летней давности и призналась, что была поклонницей Алиссы Милано - 17:05 Ева Мендес поделилась снимком 30-летней давности и призналась, что была поклонницей Алиссы Милано ГСЧС показала, как выглядит арсенал в Балаклее после локализации пожара - 17:00 ГСЧС показала, как выглядит арсенал в Балаклее после локализации пожара В Днепре фура протаранила 13 автомобилей, есть жертвы - 16:47 В Днепре фура протаранила 13 автомобилей, есть жертвы Безвиз не для всех: некоторых украинцев будут проверять более тщательно - 16:40 Безвиз не для всех: некоторых украинцев будут проверять более тщательно МИД усомнился в озвученной ОЗХО дозе «Новичка» - 16:38 МИД усомнился в озвученной ОЗХО дозе «Новичка» Облитый кефиром депутат украинского горсовета открыл стрельбу по «Правому сектору» - 16:38 Облитый кефиром депутат украинского горсовета открыл стрельбу по «Правому сектору» Участник «Последнего героя» Сергей Сакин найден мертвым - 16:38 Участник «Последнего героя» Сергей Сакин найден мертвым Песков прокомментировал назначение нового премьера - 16:37 Песков прокомментировал назначение нового премьера В половине регионов России введен противопожарный режим - 16:37 В половине регионов России введен противопожарный режим Суд арестовал имущество Ампелонского - 16:37 Суд арестовал имущество Ампелонского Алена Савкина не верит Нонне Щукиной - 16:26 Алена Савкина не верит Нонне Щукиной Главу правительства Каталонии разрешили избрать дистанционно - 16:19 Главу правительства Каталонии разрешили избрать дистанционно Состоялась жеребьевка хозяев полей стыковых матчей между клубами РФПЛ и ФНЛ - 16:08 Состоялась жеребьевка хозяев полей стыковых матчей между клубами РФПЛ и ФНЛ
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"