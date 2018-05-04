В Днепре фура протаранила 13 автомобилей, есть жертвы

Крупная авария произошла утром 4 мая в 10-00 в городе Днепре (бывший Днепропетровск) на улице Космической.

Фура DAF, груженная металлом, протаранила тринадцать автомобилей. По предварительным данным, автомобиль спускался вниз по улице, но в определенный момент у него отказали тормоза. В итоге транспортное средство вылетело на парковку около супермаркета, протаранив ряд автомобилей на своем пути.

В результате ДТП повреждения получили тринадцать автомобилей.

В одном из автомобилей находился человек, он погиб на месте. Еще шесть получили ранения.