В ДТП с автозаком в Ленобласти погибли двое осужденных и водитель

В Ломоносовском районе Ленинградской области фура столкнулась с машиной УФСИН, перевозившей заключенных. В результате, как сообщает 47news.ru, погибли три человека — двое заключенных и водитель грузовика.

Еще один заключенный получил тяжелую травму ноги, рассказали изданию в ГИБДД.

Виновником аварии, по предварительным данным, был водитель фуры, выехавший на встречную полосу на трассе «Нарва». Грузовик следовал из Литвы.

Двое погибших заключенных ехали в колонию-поселение в деревне Княжево Волосовского района Ленобласти. Они уже отсидели около десяти лет в Карелии и в ближайшие месяцы должны были выйти по УДО.

Всего в автозаке везли пятерых осужденных в сопровождении сотрудника ФСИН.