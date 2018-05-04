В Госдуме ждут назначения Медведева новым премьером

Фракции Госдумы готовятся к тому, что новым премьером буде назначен действующий глава правительства Дмитрий Медведев. Об этом РИА Новости сообщил источник в парламенте.

«Фракции готовятся ко встрече именно с кандидатурой Медведева», — сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что президент Владимир Путин может направить кандидатуру нового премьера на согласование сразу после инаугурации 7 мая.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что на этот случай прорабатывается порядок действий. Так, комитет Госдумы по контролю и регламенту должен будет внести на Совет Думы процедуру рассмотрения вопроса об утверждении нового премьера. Совет Госдумы начнется в 15 часов 7 мая.

Также, по словам Володина, фракции Госдумы проведут консультации с кандидатом до его утверждения.