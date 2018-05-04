В Калининграде прошла первая ночная репетиция военного парада

Показать меню
Актуально
Протесты в Париже: полиция задержала 200 человек - 04:35 Протесты в Париже: полиция задержала 200 человек «Наказание России» может привести к обратному результату, — американские СМИ  - 04:56 «Наказание России» может привести к обратному результату, — американские СМИ  Оболваненных пока что большинство — опрос на улицах Киева (ВИДЕО) - 05:21 Оболваненных пока что большинство — опрос на улицах Киева (ВИДЕО) В ЕС ввели новые правила относительно безвизового режима с Украиной - 05:39 В ЕС ввели новые правила относительно безвизового режима с Украиной Бойцы ДНР ценой жизни остановили прорыв врага под Мариуполем (ФОТО) - 07:11 Бойцы ДНР ценой жизни остановили прорыв врага под Мариуполем (ФОТО) Мемория. Людмила Нарусова - 08:00 Мемория. Людмила Нарусова Стало известно имя нового тренера Андрея Ярмоленко в Германии - 08:19 Стало известно имя нового тренера Андрея Ярмоленко в Германии CNN рассказал, как Су-27 "непрофессионально" перехватил американский самолет - 08:49 CNN рассказал, как Су-27 Палата общин парламента Британии приняла свой «акт Магнитского» - 09:00 Палата общин парламента Британии приняла свой «акт Магнитского» Игроки хоккейного клуба «Адмирал» посетили Нахимовское училище во Владивостоке - 09:14 Игроки хоккейного клуба «Адмирал» посетили Нахимовское училище во Владивостоке Де Хеа признан лучшим футболистом "Манчестер Юнайтед" в сезоне-2017/18 - 09:26 Де Хеа признан лучшим футболистом Ветеранов боевых действий будут лечить наркотиками - 09:53 Ветеранов боевых действий будут лечить наркотиками Помощник госсекретаря США начинает визит в Украину - 10:01 Помощник госсекретаря США начинает визит в Украину Стороны конфликта на Донбассе должны зеркально отвести вооружение, - Хуг - 10:28 Стороны конфликта на Донбассе должны зеркально отвести вооружение, - Хуг ДТП в Крыму: названо число пострадавших - 10:32 ДТП в Крыму: названо число пострадавших США перебрасывают в Польшу бронетанковую бригаду - 11:47 США перебрасывают в Польшу бронетанковую бригаду Более 200 командиров подразделений и воинских частей ВДВ выйдут на - 11:49 Более 200 командиров подразделений и воинских частей ВДВ выйдут на «Командирские старты» в Ульяновске в мае
» » В Калининграде прошла первая ночная репетиция военного парада

В Калининграде прошла первая ночная репетиция военного парада


Добавлено: 04 май 2018 в 02:42, Категория: Общество
В Калининграде прошла первая ночная репетиция военного парада
 



В общей сложности в ней приняли участие порядка 1,8 тыс. военнослужащих Балтийского флота и других силовых ведомств региона.

В ходе репетиции были отработаны слаженность действий личного состава парадных расчетов, знаменных групп и почетного караула, приветствие командующего Балтийским флотом, прохождение торжественным маршем и другие строевые элементы.

В репетиции приняла участие военная техника, которая была представлена новейшими дистанционно управляемыми специальными транспортными платформами «Платформа-М», бронетранспортерами БТР-82А, крупнокалиберными пушками «Гиацинт», зенитно-ракетными комплексами «С-400», береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион», реактивными системами залпового огня «Град», зенитными пушечно-ракетными комплексами ближнего действия «Панцирь-С1», танками Т-72, боевыми машинами пехоты «БМП-2», многоосными тяжелыми тягачами, автомобилями КамАЗ различных модификаций.

Всего по главной площади Калининграда в составе механизированной колонны прошло более 60 единиц техники, стоящей на вооружении соединений и воинских частей Балтийского флота.

Заместитель командующего Балтийским флотом вице-адмирал Сергей Елисеев положительно оценил действия парадных расчетов и экипажей механизированной колонны.

Следующая репетиция военного парада в Калининграде пройдет 5 мая в 21.00 по местному времени.


Материалы по теме:

В Волгограде проведена первая ночная репетиция военного парада в честь Дня Победы
На центральной площади Самары прошла первая репетиция Парада Победы
В Москве прошла первая ночная репетиция Парада Победы-2016
В Донецке прошла репетиция парада (видео)
Добавлено: 04 май 2018 в 02:42, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: mil.ru

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
НАСА отложило возвращение грузового корабля Dragon с МКС

НАСА отложило возвращение грузового корабля Dragon с МКС

Рискнувший отвергнуть американскую версию судьбы своего народа

Рискнувший отвергнуть американскую версию судьбы своего народа

Xiaomi намекает на выпуск нового продукта

Xiaomi намекает на выпуск нового продукта

Израиль дал Америке повод для новой большой войны

Израиль дал Америке повод для новой большой войны

Новости России
еще новости
Пожар на территории Хинганского заповедника в Приамурье потушили

Пожар на территории Хинганского заповедника в Приамурье потушили

Экспедицию по поиску затонувших в Финском заливе подлодок начнут 30 апреля

Экспедицию по поиску затонувших в Финском заливе подлодок начнут 30 апреля

«Аэрофлот» пообещал уволить стюардессу, назвавшую Калининград Кенигсбергом

«Аэрофлот» пообещал уволить стюардессу, назвавшую Калининград Кенигсбергом

Telegram сообщил о постепенном восстановлении работы после сбоя 

Telegram сообщил о постепенном восстановлении работы после сбоя 

Новости шоу-бизнеса
еще новости
Принц Джордж и принцесса Шарлотта примут активное участие в свадьбе принца Гарри и Меган Маркл

Принц Джордж и принцесса Шарлотта примут активное участие в свадьбе принца Гарри и Меган Маркл

Рианна рассказала об убитом брате, бойфренде-миллиардере и своих отношениях с Дрейком

Рианна рассказала об убитом брате, бойфренде-миллиардере и своих отношениях с Дрейком

Кристина Агилера представила первый за последние шесть лет клип: смотрим видео на песню Accelerate

Кристина Агилера представила первый за последние шесть лет клип: смотрим видео на песню Accelerate

Похудевшая Мэрайя Кэри в платье от Mugler

Похудевшая Мэрайя Кэри в платье от Mugler

Новости политики
еще новости
Нельзя выбирать президента в формате телевизионного шоу, - эксперт

Нельзя выбирать президента в формате телевизионного шоу, - эксперт

Ответный удар России на санкции США: в Госдуме раскрыли положительный эффект для страны

Ответный удар России на санкции США: в Госдуме раскрыли положительный эффект для страны

«Владимир Владимирович, не дайте погубить Россию!»

«Владимир Владимирович, не дайте погубить Россию!»

В Америке снимут фильм о восхождении Дональда Трампа

В Америке снимут фильм о восхождении Дональда Трампа

Новости экономики
еще новости
Сбербанк снизил ставки по кредитам для физических лиц

Сбербанк снизил ставки по кредитам для физических лиц

Премьер-министр Украины озвучил главную задачу страны на следующие четыре года

Премьер-министр Украины озвучил главную задачу страны на следующие четыре года

Суд ЕС встал на сторону «Газпрома» в споре с «Нафтогазом» 

Суд ЕС встал на сторону «Газпрома» в споре с «Нафтогазом» 

Несимметрично и по самому больному: Россия уводит контракты из-под носа США

Несимметрично и по самому больному: Россия уводит контракты из-под носа США

Новости общества
еще новости
В Калининграде прошла первая ночная репетиция военного парада

В Калининграде прошла первая ночная репетиция военного парада

Владимир Путин и Джанни Инфантино получили в Сочи паспорта болельщиков ЧМ-2018

Владимир Путин и Джанни Инфантино получили в Сочи паспорта болельщиков ЧМ-2018

Сегодня в Москве состоится заключительная вечерняя репетиция военного парада, посвященного Великой Победе

Сегодня в Москве состоится заключительная вечерняя репетиция военного парада, посвященного Великой Победе

В Военно-историческом музее откроется фотовыставка «Этот День Победы порохом пропах»

В Военно-историческом музее откроется фотовыставка «Этот День Победы порохом пропах»

Происшествия
еще новости
В Таганроге жертвами крупного пожара стали два человека – СМИ

В Таганроге жертвами крупного пожара стали два человека – СМИ

В Москве 15-летний подросток подозревается в убийстве студентки

В Москве 15-летний подросток подозревается в убийстве студентки

ДТП в Крыму: названо число пострадавших

ДТП в Крыму: названо число пострадавших

На Украине мужчина бросил в беседку с «шумными» детьми «коктейль Молотова»

На Украине мужчина бросил в беседку с «шумными» детьми «коктейль Молотова»

Новости Украины
еще новости
Президент Чехии сделал сенсационное заявление касающееся газа «Новичок»

Президент Чехии сделал сенсационное заявление касающееся газа «Новичок»

В Николаевском зоопарке стая бродячих собак загрызла четырех альпак

В Николаевском зоопарке стая бродячих собак загрызла четырех альпак

В Сирии угодил в ДТП российский зенитный ракетно-пушечный комплекс.

В Сирии угодил в ДТП российский зенитный ракетно-пушечный комплекс.

Закрывается самый известный производитель шин в Украине

Закрывается самый известный производитель шин в Украине

Мировые новости
еще новости
5 признаков скорого аппендицита

5 признаков скорого аппендицита

С Донбасса вернулись военнослужащие 44 отдельной арт бригады

С Донбасса вернулись военнослужащие 44 отдельной арт бригады

“Готовимся к худшему”: солдат Вооруженных Сил Украины рассказал о ситуации на Донбассе

“Готовимся к худшему”: солдат Вооруженных Сил Украины рассказал о ситуации на Донбассе

Путин предпримет попытку восстановить отношения со странами Запада, - СМИ

Путин предпримет попытку восстановить отношения со странами Запада, - СМИ




Лента новостей
Мужская сборная России обыграла египтян на командном ЧМ по настольному теннису - 23:44 Мужская сборная России обыграла египтян на командном ЧМ по настольному теннисуМинистр связи предсказал Viber судьбу Telegram - 23:27 Министр связи предсказал Viber судьбу TelegramСК привлек экспертов по голосу для расследования пожара в «Зимней вишне» - 23:27 СК привлек экспертов по голосу для расследования пожара в «Зимней вишне»Американские конгрессмены предложили наградить Трампа Нобелевской премией мира - 23:26 Американские конгрессмены предложили наградить Трампа Нобелевской премией мираВирус помогает наездникам и их смертельным врагам - 23:25 Вирус помогает наездникам и их смертельным врагамСлабый алкоголь может вернуться в продажу на АЗС - 23:25 Слабый алкоголь может вернуться в продажу на АЗСОбломки разбившегося в Сирии Су-30 доставят в Москву - 23:25 Обломки разбившегося в Сирии Су-30 доставят в МосквуНельзя выбирать президента в формате телевизионного шоу, - эксперт - 23:21 Нельзя выбирать президента в формате телевизионного шоу, - экспертВ Николаевском зоопарке стая бродячих собак загрызла четырех альпак - 23:20 В Николаевском зоопарке стая бродячих собак загрызла четырех альпакМатч с "Атлетико" стал для Арсена Венгера 250-м в еврокубках - 22:33 Матч с Ответный удар России на санкции США: в Госдуме раскрыли положительный эффект для страны - 22:28 Ответный удар России на санкции США: в Госдуме раскрыли положительный эффект для страныСуд вынес приговор обвиняемым в растрате при строительстве космодрома Восточный - 22:14 Суд вынес приговор обвиняемым в растрате при строительстве космодрома ВосточныйСегодня в Москве состоится заключительная вечерняя репетиция военного парада, посвященного Великой - 22:12 Сегодня в Москве состоится заключительная вечерняя репетиция военного парада, посвященного Великой ПобедеМинобороны: Подрывные работы в Балаклее не проводились - 21:56 Минобороны: Подрывные работы в Балаклее не проводились
Последние новости
В Калининграде прошла первая ночная репетиция военного парада - 02:42 В Калининграде прошла первая ночная репетиция военного парада Добрым словом и истребителем: Тысячи боевиков сдают тяжёлое вооружение российским военным и - 02:19 Добрым словом и истребителем: Тысячи боевиков сдают тяжёлое вооружение российским военным и покидают Ярмук (ФОТО) Принц Джордж и принцесса Шарлотта примут активное участие в свадьбе принца Гарри и Меган Маркл - 02:14 Принц Джордж и принцесса Шарлотта примут активное участие в свадьбе принца Гарри и Меган Маркл Венгер о вылете из ЛЕ: сильно расстроен, футбол может быть жестоким - 02:12 Венгер о вылете из ЛЕ: сильно расстроен, футбол может быть жестоким 5 признаков скорого аппендицита - 02:07 5 признаков скорого аппендицита Канал Шария набрал 2 млрд просмотров на YouTube - 01:26 Канал Шария набрал 2 млрд просмотров на YouTube Футболист "Атлетико" Гризманн надеется на счастливый финал ЛЕ - 01:14 Футболист Загадочные спиралевидные объекты видели в небе над Китаем и Казахстаном - 00:55 Загадочные спиралевидные объекты видели в небе над Китаем и Казахстаном Украинский закон об образовании в ОБСЕ сравнили с «языковой зачисткой» - 00:50 Украинский закон об образовании в ОБСЕ сравнили с «языковой зачисткой» Президент Чехии сделал сенсационное заявление касающееся газа «Новичок» - 00:21 Президент Чехии сделал сенсационное заявление касающееся газа «Новичок» Владимир Путин и Джанни Инфантино получили в Сочи паспорта болельщиков ЧМ-2018 - 00:07 Владимир Путин и Джанни Инфантино получили в Сочи паспорта болельщиков ЧМ-2018 До 30 человек пострадали при взрыве на еврейском празднике в Лондоне - 23:50 До 30 человек пострадали при взрыве на еврейском празднике в Лондоне Базовая ставка в США осталась неизменной - 23:49 Базовая ставка в США осталась неизменной
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"