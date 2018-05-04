В Кремле приветствовали заявление Земана о тестировании «Новичка» в Чехии

Заявление президента Чехии Милоша Земана о том, что химоружие «Новичок» тестировалось в республике, служит подтверждением позиции российских властей, считают в Кремле.

«С большой долей уверенности мы высказывали предположение, что это вещество могло производиться в разных странах мира, в частности, в странах, которые, как они утверждают, имеют антидот, наверняка тоже производили это вещество или обладали каким-то количеством этого вещества», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (цитата РИА Новости).

По словам Пескова, заявление Земана является еще одним подтверждением абсолютной «провокационности и авантюрности всей истории со Скрипалями».

4 марта в английском городе Солсбери были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британские власти пришли к выводу, что за отравлением стояли российские спецслужбы, а преступление было совершено при помощи редкого нервно-паралитического вещества «Новичок». В России отрицали как производство «Новичка», так и причастность к попытке покушения на Скрипалей.