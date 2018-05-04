В Новосибирске на параде в День Победы впервые задействованы мотовездеходы АМ-1 и боевые машины сопровождения ракетного комплекса «Ярс»

На военном параде в Новосибирске, посвященном 73-й годовщине Победы советского народа, в единой механизированной колонне пройдут мотовездеходы АМ-1, которые применяются в соединениях войск специального назначения, и боевые машины сопровождения ракетного комплекса «Ярс». Жители и гости столицы региона впервые увидят современные квадроциклы 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа.

Экипаж мотовездеходов АМ-1 представят военнослужащие соединения специального назначения, дислоцированного в Новосибирской области. Эта современная техника зарекомендовала себя в полевых условиях и активно используется в учениях и боевых действиях, она рассчитана на мобильное передвижение по пересеченной местности, ведение дозорных и разведывательных действий, рейдовых и поисково-спасательных операций в различных климатических условиях.

Армейский квадроцикл был разработан на базе серийной гражданской модели, однако военная техника существенно модернизирована и имеет улучшенные характеристики. Коробка АМ-1 будет замыкать механизированную колонну на параде в День Победы в Новосибирске.

Кроме того, гости праздника смогут увидеть боевые машины сопровождения ракетного комплекса «Ярс». Всего по главной улице Новосибирска проедут 39 единиц военной техники. Среди них – бронированные автомобили марки «Тигр», БТР, комплексы С-400, «Искандер», «Панцирь-С1», системы «Ураган» и «Град». Как сообщалось ранее, новосибирцы и гости города впервые увидят новейшие самоходные артиллерийские установки «Нона-СВК».