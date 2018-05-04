В ОЗХО определили дозу отравившего Скрипалей вещества

Глава Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Ахмет Узюмджю рассказал The New York Times, что доза вещества, отравившего Скрипалей, составляла от 50 до 100 г.

Точный объем вещества ОЗХО неизвестен, но он гораздо больше дозы, которая была бы необходима для лабораторных исследований. «Новичок» был применен в жидкой форме.

«Для исследований в целях защиты [от отравляющих веществ] вам будет нужно, например, от 5 до 10 г. Одна вещь, которую важно отметить, нервный агент, похоже, очень устойчив. На него не влияют погодные условия. Это объясняет, на самом деле, то, что мы смогли идентифицировать его спустя значительное время. Мы считаем, что он был высокой чистоты», — сообщил глава ОЗХО.

Узюмджю заявил, что нервно-паралитическое вещество, которым отравили Скрипалей, будет включено в список химического оружия, подлежащего мониторингу ОЗХО. Производящие его страны будут вынуждены декларировать его производство или склады хранения.

Ранее британские СМИ сообщали, что отравляющий боевой газ «Новичок» производился в филиале ГосНИИОХТа в Шиханах.

Однако президент Чехии Милош Земан в интервью чешскому телеканалу Barrandov рассказал, что в стране проводилось исследование, для которого был произведен нервно-паралитический газ А230, относящийся к семейству ядов «Новичок».

«В ноябре прошлого года в Институте военных исследований Министерства обороны в Брно был протестирован нервно-паралитический яд под названием A230. Сообщалось, что количество произведенного яда было относительно небольшим и после тестирования этот яд был уничтожен», — процитировал Земан отчет Службы безопасности и информации Чехии (BIS).