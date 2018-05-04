В половине регионов России введен противопожарный режим

В половине российских регионов действует противопожарный режим, сообщил первый замначальника Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России Игорь Кутровский.

«На всей территории 25 субъектов РФ введен особый противопожарный режим, частично — в 16 субъектах», — сказал он на совещании в МЧС (цитата ТАСС).

По словам Кутровского, наиболее сложная обстановка складывается на Дальнем Востоке — в Амурской области и Хабаровском крае.

Он отметил, что за неделю в этих регионах для защиты населенных пунктов 18 воздушных судов МЧС 222 раза сбрасывали воду на возгорания.

В результате не было допущено распространение огня на 22 населенных пункта, где проживают свыше 62 тысяч человек.