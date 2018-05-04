В России может появиться новый налог для самозанятых

Минфин РФ работает над законопроектом о введении специального налогового режима для самозанятых граждан и индивидуальных предпринимателей. Речь идет о налоге на профессиональный доход.



«Мы будем предлагать новый специальный налоговый режим, который будет называться налог на профессиональный доход, в том смысле, что это доход, который человек получает, не имея наемных работников, от какой-либо предпринимательской деятельности, неважно, кому он оказывает услуги и имеет ли он статус ИП», - сказал замминистра финансов РФ Илья Трунин.



Предполагается, что платить налог самозанятые будут через специальное приложение после прохождения биометрической идентификации, и каждый месяц они вручную должны будут отражать получаемые доходы.



Если гражданин оказывает услуги юридическим лицам, то ставка налога составит 6%, если физическим – 3%.



Изначально, когда президент Владимир Путин поручил определить статус самозанятых и разработать для них комфортный налоговый режим, речь шла о нянечках, репетиторах и домработницах. Именно их освободили от НДФЛ на 2017-2018 гг. Но лимит доходов за год Минфин предлагает установить в размере 10 млн руб. «Опора России» предлагает повысить лимит до 20 млн руб.



Некоторые эксперты уже отметили, что для самозанятых такой доход выглядит избыточным. Если же речь идет о различных видах деятельности, то существующие налоговые режимы работают неплохо. Уже есть упрощенная система налогообложения, которая также предполагает вполне комфортные условия для индивидуальных предпринимателей, также действует патентная система.

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