В России похвастались новым оружием для аннексированного Крыма

Российская армия заявила о скором расширении своего военного присутствия в аннексированном Крыму.

Командующий войсками Южного военного округа РФ Александр Дворников речь идет о дополнительных «С-400» и «Панцирь-С». Он отметил: «Соединения ПВО, дислоцированные в Крыму, будут доукомплектованы штатными подразделениями зенитных ракетных комплексов «С-400» и зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С».

По его словам, части ВВС и ПВО, дислоцированные в оккупированном Крыму, на 100% обеспечены новейшими образцами вооружения.