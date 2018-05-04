В СБУ рассказали о дальнейшей судьбе бразильского наемника

Наемник из Бразилии, воевавший на Донбассе на стороне боевиков «ЛДНР», на данный момент задержан правоохранительными органами, сейчас он допрашивается сотрудниками СБУ.

Спикер СБУ Елена Гитлянская отметила: «Бразилец Рафаэль Маркус Лусварги сейчас общается с сотрудниками СБУ. Детали будут позже».

В комментариях пользователи сети недоумевают из-за ситуации с боевиком, которого ранее отпустили на свободу. Гитлянская добавила: «У меня такой же вопрос к судьям, которые это допустили».

Кроме того, спикер отметила, что СБУ неизвестно есть основания для задержания боевика.