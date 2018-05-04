В США успешно испытали гравитационную ядерную бомбу

Военно-воздушные силы США провели успешные испытания гравитационной ядерной бомбы B61–12 пятого поколения, которая в три раза мощнее бомб-предшественниц.

Заместитель председателя штаба по стратегическому сдерживанию и интеграции ядерных вооружений генерал Джек Вайнштейн отметил, что сейчас проведено 26 инженерных, опытно-конструкторских и управляемых летных испытаний. Сообщается, что программа модификации этой бомбы ведется уже в течение семи лет. Данный ядерный боеприпас уникален своим хвостовым оперением, позволяющий управлять его падением и повышать точность поражения цели.

При этом американский генерал не уточнил, на каких самолетах использовались бомбы во время испытания, однако издание сообщает, что ядерные бомбы этого типа должны быть совместимы с платформами многофункциональных истребителей-бомбардировщиков F-35 Lightning II пятого поколения.

По данным портала, первая партия этих бомб поступит на вооружение США до 2020 года.