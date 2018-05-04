В Украине временно запретили вакцину от дифтерии из-за смерти ребенка

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками ввела временный запрет на вакцину от дифтерии по причине сообщения о летальном исходе после введения вакцины.

Отмечается, что временный запрет введен на вакцину для профилактики дифтерии, столбняка и коклюша, (серии 282P6016А, адсорбированная, с цельноклеточным коклюшным компонентом, суспензия для инъекций, по 10 доз (одна доза 0,5 мл) по 5 мл, № 50 в пачке из картона, производства Индии).

В связи с этим Госслужба своим распоряжением обязала все субъекты хоздеятельности, осуществляющие реализацию, хранение и применение данного препарата немедленно проверить наличие запрещенного препарата и поместить под карантин до последующего распоряжения ведомства.