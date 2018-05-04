В Ярославле задержали пятерых планировавших теракты членов ИГ

Сотрудники ФСБ задержали в Ярославле пятерых членов местной ячейки террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России»). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Задержания проходили 3-4 мая. По данным спецслужбы, подозреваемые планировали совершить теракты «на территории ряда субъектов» РФ.

«Координация подготовки к совершению терактов осуществлялась посредством закрытых сообществ мессенджера Telegram, в т. ч. из-за рубежа», — говорится в заявлении ФСБ.

В ходе обысков у задержанных были изъяты самодельные взрывные устройства, взрывчатые вещества, огнестрельное оружие и боеприпасы.

Личности задержанных, как указано, не разглашаются в интересах следствия.