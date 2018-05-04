Велогонщик Божков признался, что совет спортдиректора принес ему победу в Крылатском

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости, Вероника Гибадиева. Белорусский велогонщик Станислав Божков рассказал, что подсказка спортивного директора по поводу момента для атаки принесла ему победы на втором этапе международной многодневки "Пять колец Москвы".

Божков в пятницу выиграл второй этап гонки в Крылатском и перехватил фиолетовую майку самого активного гонщика.

"Большое спасибо спортивному директору, который подсказал, где атаковать. Я сделал это, у меня получилось, рад этому. Большое спасибо команде, будем дальше бороться", - сказал Божков на церемонии награждения.

"Задача у команды - выигрывать на этапах, по общему зачету как будет - время покажет. Очень хотелось приехать на "Пять колец Москвы", привезти хорошую команду, чтобы ребята были в хорошей форме", - сказал спортивный директор велоклуба "Минск" Александр Кучинский РИА Новости.

Вторым на этом этапе стал россиянин Антон Воробьев, выступающий за клубный состав "Газпром-Русвело" на этой гонке. "Выигрывает сильнейший, Станислав был сильнее. Но и наша команда провела хороший день, была хорошая тактика", - подчеркнул Воробьев.

Третьим на этапе стал еще один российский велогонщик Виктор Манаков (Marathon-Tula). "Мы сегодня сохранили майку и получили то, что хотели. Я доволен и замерз", - отметил Манаков на награждении.