Венгер о вылете из ЛЕ: сильно расстроен, футбол может быть жестоким

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что расстроен поражением в ответном матче 1/2 финала футбольной Лиги Европы от мадридского "Атлетико", назвав футбол жестокой игрой.

В четверг в Мадриде "Арсенал" уступил со счетом 0:1 "Атлетико", который по сумме двух встреч вышел в финал Лиги Европы. Первая полуфинальная игра, прошедшая в Лондоне 26 апреля, закончилась со счетом 1:1.

До встречи в Лионе: "Атлетико" и "Марсель" вышли в финал ЛЕ. Фото

"Это очень, очень, очень печально. Я сильно расстроен сегодня. Увы, через это нужно пройти - игра может быть очень жестокой. Сегодня особенно тяжело. Поздравляю "Атлетико", я думаю, они выиграют Лигу Европы", - сказал Венгер, чьи слова приводятся на сайте УЕФА.

Матч в Мадриде для Венгера стал последним в еврокубках, когда он руководил "Арсеналом". Французский специалист покидает лондонский клуб по окончании сезона.