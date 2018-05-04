«ВКонтакте» начал разрабатывать аналог Telegram-каналов

Соцсеть «ВКонтакте» занимается разработкой своих каналов, аналогичных каналам в Telegram, пишет «Код Дурова».
В тестовой версии каналы напоминают чаты «ВК», однако, как и в Telegram, подписчики могут их только читать и не могут ничего комментировать.
Предполагается, что каналы тестируются для мессенджера соцсети.
Глава пиар-отдела «ВКонтакте» Дмитрий Лушников сообщил изданию, что «ВК» «на постоянной основе» проводит закрытые тестирования новых функций в чатах и других сервисах.
«О запуске новых возможностей в ближайшее время речи не идет», — отметил представитель соцсети.