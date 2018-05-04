Владимир Путин и Джанни Инфантино получили в Сочи паспорта болельщиков ЧМ-2018

В четверг, 3 мая, президент России Владимир Путин и глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино посетили Центр выдачи паспортов болельщика, который находится в Сочи на территории автодрома, где получили свои удостоверения для посещения матчей чемпионата мира по футболу – 2018.

Затем о работе Центра выдачи паспортов болельщика Владимиру Путину рассказал Николай Никифоров, глава Минкомсвязи РФ. В российских городах, принимающих матчи Мундиаля, работает 21аналогичный пункт, на сегодняшний день выдано около 600 паспортов болельщика ЧМ-2018.