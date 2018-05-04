Вместо торжественного приема 7 мая Путин встретится с волонтерами

Инаугурация президента Владимира Путина будет отличаться от предыдущих церемоний. Как сообщает «Дождь» со ссылкой на источник в Кремле, торжество 7 мая пройдет без торжественного приема.

Вместо этого Путин пообщается с волонтерами возле Большого Кремлевского дворца.

Также, как ранее сообщал источник РИА Новости, возможно, в этот раз не будет проезда кортежа президента по Москве.

Нынешняя церемония, отмечает телеканал, «должна привлечь к себе меньше негативного внимания, чем шесть лет назад».

6 мая 2012 года, за день до инаугурации Путина, на Болотной площади в Москве прошли массовые выступления против избранного президента. Некоторые участники протестов впоследствии получили тюремные сроки. Их уголовное преследование получило название болотного дела.

5 мая 2018 года ожидаются акции протеста против Путина, организованные штабами оппозиционера Алексея Навального. Местные власти, в том числе в Москве и Петербурге, эти акции не согласовали.