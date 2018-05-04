В Минобороны Украины рассказали о ситуации в горящей Балаклее

В Балаклее Харьковской области сейчас проводится тушение отдельных оставшихся очагов тления.

Об этом украинским журналистам сообщил представитель оперативного пресс-центра Минобороны Украины Виталий Саранцев.

«По состоянию на 8:00 проводятся работы по окончательной ликвидации двух очагов тления на тех участках, где вчера произошел пожар. Работают пожарные подразделения части, а также подразделения ГосЧС. Привлечены 4 пожарных танка, инженерные машины, также привлечена пожарная авиация ГосЧС», — рассказал Саранцев.

По его словам, пожарные планируют полностью ликвидировать тление отдельных очагов уже в течение нескольких часов.

«Сейчас там идет небольшой процесс тления, который, мы надеемся, уже в течение нескольких часов полностью ликвидируем. Надеюсь, что ничего не изменится. Очень большой объем работ был проведен для того, чтобы ситуация улучшилась», — сказал спикер.

Он также сообщил, что угрозы для местных жителей нет.

Вчера «Русская Весна» сообщала, что въезд в город был перекрыт, как только стало известно о пожаре на складах боеприпасов.