Во Вьетнаме россиянка получила пожизненный срок за ввоз кокаина

Суд Хошимина приговорил ростовчанку Марию Дапирка с пожизненному заключению за ввоз в страну трех килограммов кокаина. Об этом РИА Новости сообщил ее адвокат Сункар Нурмагамбетов. Информацию подтвердили в Генконсульстве России в Хошимине.

«На заседании присутствовали ее адвокаты и сотрудники генконсульства. Народный суд вынес Дапирке обвинительный приговор на пожизненное заключение. В случае если она не обжалует решение суда, то через 30 дней приговор вступит в силу», — сообщил дежурный дипломат в генконсульстве.

Жительница Ростова-на-Дону была задержана в аэропорту Хошимина в 2014 году. В чемодане 28-летней россиянки полиция нашла 2,78 кг кокаина. Мария Дапирка до этого год прожила во Вьетнаме, работая экскурсоводом. Она утверждает, что чемодан ей подарил друг из Нигерии, и о наркотиках она ничего не знала.

По вьетнамским законам хранение и приобретение кокаина или героина в количестве большем 100 г карается пожизненным заключением. До 2016 года максимальным наказанием была смертная казнь.

Ростовчанка Мария Дапирка получила пожизненный срок за ввоз кокаина во Вьетнамhttps://t.co/IB7oct57aA pic.twitter.com/PEWeuozGrS

— Ростов-на-Дону (@1rndru) 4 мая 2018 г.