Загадочные символы, невидимые без специального оборудования, обнаружили на свитках Мертвого моря ученые NASA

Изучая загадочные артефакты, найденные в пещерах близ Кумрана на побережье Мертвого моря в конце 40-х годов 20 века, ученые NASA столкнулись с новой тайной. На свитках Мертвого моря присутствуют надписи, которые невозможно увидеть невооруженным глазом.

Присутствие невидимых символов делает древний артефакт еще более таинственным и загадочным. Кроме этого, ученые считают, что находка указала на существование новой рукописи, которая ранее не изучалась исследователями.

С исторической и религиозной точек зрения Кумранские рукописи являются важным документом. Они содержат древние религиозные тексты, в частности, копию еврейской Библии.