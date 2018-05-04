Загадочные символы, невидимые без специального оборудования, обнаружили на свитках Мертвого моря ученые NASA

Показать меню
Актуально
Бойцы ДНР ценой жизни остановили прорыв врага под Мариуполем (ФОТО) - 07:11 Бойцы ДНР ценой жизни остановили прорыв врага под Мариуполем (ФОТО) Мемория. Людмила Нарусова - 08:00 Мемория. Людмила Нарусова Стало известно имя нового тренера Андрея Ярмоленко в Германии - 08:19 Стало известно имя нового тренера Андрея Ярмоленко в Германии CNN рассказал, как Су-27 "непрофессионально" перехватил американский самолет - 08:49 CNN рассказал, как Су-27 Палата общин парламента Британии приняла свой «акт Магнитского» - 09:00 Палата общин парламента Британии приняла свой «акт Магнитского» Игроки хоккейного клуба «Адмирал» посетили Нахимовское училище во Владивостоке - 09:14 Игроки хоккейного клуба «Адмирал» посетили Нахимовское училище во Владивостоке Де Хеа признан лучшим футболистом "Манчестер Юнайтед" в сезоне-2017/18 - 09:26 Де Хеа признан лучшим футболистом Ветеранов боевых действий будут лечить наркотиками - 09:53 Ветеранов боевых действий будут лечить наркотиками Помощник госсекретаря США начинает визит в Украину - 10:01 Помощник госсекретаря США начинает визит в Украину Стороны конфликта на Донбассе должны зеркально отвести вооружение, - Хуг - 10:28 Стороны конфликта на Донбассе должны зеркально отвести вооружение, - Хуг ДТП в Крыму: названо число пострадавших - 10:32 ДТП в Крыму: названо число пострадавших США перебрасывают в Польшу бронетанковую бригаду - 11:47 США перебрасывают в Польшу бронетанковую бригаду Более 200 командиров подразделений и воинских частей ВДВ выйдут на - 11:49 Более 200 командиров подразделений и воинских частей ВДВ выйдут на «Командирские старты» в Ульяновске в мае У 19-летнего Бруклина Бекхэма роман с 28-летней певицей и танцовщицей Лекси - 11:54 У 19-летнего Бруклина Бекхэма роман с 28-летней певицей и танцовщицей Лекси Пантеррой Пашинян пообещал продолжить протесты до смены власти в Армении - 12:00 Пашинян пообещал продолжить протесты до смены власти в Армении «Политики заткнули уши»: Россиянин сам себе провел операцию в украинском плену - 12:07 «Политики заткнули уши»: Россиянин сам себе провел операцию в украинском плену Цукерберг анонсировал запуск сервиса знакомств - 12:18 Цукерберг анонсировал запуск сервиса знакомств
» » Загадочные символы, невидимые без специального оборудования, обнаружили на свитках Мертвого моря ученые NASA

Загадочные символы, невидимые без специального оборудования, обнаружили на свитках Мертвого моря ученые NASA


Добавлено: 04 май 2018 в 04:48, Категория: Технологии
Загадочные символы, невидимые без специального оборудования, обнаружили на свитках Мертвого моря ученые NASA

Изучая загадочные артефакты, найденные в пещерах близ Кумрана на побережье Мертвого моря в конце 40-х годов 20 века, ученые NASA столкнулись с новой тайной. На свитках Мертвого моря присутствуют надписи, которые невозможно увидеть невооруженным глазом.

Присутствие невидимых символов делает древний артефакт еще более таинственным и загадочным. Кроме этого, ученые считают, что находка указала на существование новой рукописи, которая ранее не изучалась исследователями.

С исторической и религиозной точек зрения Кумранские рукописи являются важным документом. Они содержат древние религиозные тексты, в частности, копию еврейской Библии.  


Материалы по теме:

Прочитан свиток с календарем Кумранской общины
Обнаружены новые свитки Мертвого моря, написанные на неизвестном языке
В пещере черепов обнаружены загадочные свитки Мертвого моря
Ученые: Мертвое море может пересохнуть к 2050 году из-за нерациональной ирригации реки Иордан
Добавлено: 04 май 2018 в 04:48, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: u-f

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Враг не пройдёт

Враг не пройдёт

Где скрываются обитатели Марса, выяснили ученые

Где скрываются обитатели Марса, выяснили ученые

Выживших нет: число жертв крушения военного самолёта США растёт (ФОТО, ВИДЕО)

Выживших нет: число жертв крушения военного самолёта США растёт (ФОТО, ВИДЕО)

Александр Васюкович хочет построить серьёзные отношения с Нонной Щукиной

Александр Васюкович хочет построить серьёзные отношения с Нонной Щукиной

Новости России
еще новости
Пожар на территории Хинганского заповедника в Приамурье потушили

Пожар на территории Хинганского заповедника в Приамурье потушили

Экспедицию по поиску затонувших в Финском заливе подлодок начнут 30 апреля

Экспедицию по поиску затонувших в Финском заливе подлодок начнут 30 апреля

«Аэрофлот» пообещал уволить стюардессу, назвавшую Калининград Кенигсбергом

«Аэрофлот» пообещал уволить стюардессу, назвавшую Калининград Кенигсбергом

Telegram сообщил о постепенном восстановлении работы после сбоя 

Telegram сообщил о постепенном восстановлении работы после сбоя 

Новости шоу-бизнеса
еще новости
Принц Джордж и принцесса Шарлотта примут активное участие в свадьбе принца Гарри и Меган Маркл

Принц Джордж и принцесса Шарлотта примут активное участие в свадьбе принца Гарри и Меган Маркл

Рианна рассказала об убитом брате, бойфренде-миллиардере и своих отношениях с Дрейком

Рианна рассказала об убитом брате, бойфренде-миллиардере и своих отношениях с Дрейком

Кристина Агилера представила первый за последние шесть лет клип: смотрим видео на песню Accelerate

Кристина Агилера представила первый за последние шесть лет клип: смотрим видео на песню Accelerate

Похудевшая Мэрайя Кэри в платье от Mugler

Похудевшая Мэрайя Кэри в платье от Mugler

Новости политики
еще новости
Нельзя выбирать президента в формате телевизионного шоу, - эксперт

Нельзя выбирать президента в формате телевизионного шоу, - эксперт

Ответный удар России на санкции США: в Госдуме раскрыли положительный эффект для страны

Ответный удар России на санкции США: в Госдуме раскрыли положительный эффект для страны

«Владимир Владимирович, не дайте погубить Россию!»

«Владимир Владимирович, не дайте погубить Россию!»

В Америке снимут фильм о восхождении Дональда Трампа

В Америке снимут фильм о восхождении Дональда Трампа

Новости экономики
еще новости
Сбербанк снизил ставки по кредитам для физических лиц

Сбербанк снизил ставки по кредитам для физических лиц

Премьер-министр Украины озвучил главную задачу страны на следующие четыре года

Премьер-министр Украины озвучил главную задачу страны на следующие четыре года

Суд ЕС встал на сторону «Газпрома» в споре с «Нафтогазом» 

Суд ЕС встал на сторону «Газпрома» в споре с «Нафтогазом» 

Несимметрично и по самому больному: Россия уводит контракты из-под носа США

Несимметрично и по самому больному: Россия уводит контракты из-под носа США

Новости общества
еще новости
В Калининграде прошла первая ночная репетиция военного парада

В Калининграде прошла первая ночная репетиция военного парада

Владимир Путин и Джанни Инфантино получили в Сочи паспорта болельщиков ЧМ-2018

Владимир Путин и Джанни Инфантино получили в Сочи паспорта болельщиков ЧМ-2018

Сегодня в Москве состоится заключительная вечерняя репетиция военного парада, посвященного Великой Победе

Сегодня в Москве состоится заключительная вечерняя репетиция военного парада, посвященного Великой Победе

В Военно-историческом музее откроется фотовыставка «Этот День Победы порохом пропах»

В Военно-историческом музее откроется фотовыставка «Этот День Победы порохом пропах»

Происшествия
еще новости
В Таганроге жертвами крупного пожара стали два человека – СМИ

В Таганроге жертвами крупного пожара стали два человека – СМИ

В Москве 15-летний подросток подозревается в убийстве студентки

В Москве 15-летний подросток подозревается в убийстве студентки

ДТП в Крыму: названо число пострадавших

ДТП в Крыму: названо число пострадавших

На Украине мужчина бросил в беседку с «шумными» детьми «коктейль Молотова»

На Украине мужчина бросил в беседку с «шумными» детьми «коктейль Молотова»

Новости Украины
еще новости
Президент Чехии сделал сенсационное заявление касающееся газа «Новичок»

Президент Чехии сделал сенсационное заявление касающееся газа «Новичок»

В Николаевском зоопарке стая бродячих собак загрызла четырех альпак

В Николаевском зоопарке стая бродячих собак загрызла четырех альпак

В Сирии угодил в ДТП российский зенитный ракетно-пушечный комплекс.

В Сирии угодил в ДТП российский зенитный ракетно-пушечный комплекс.

Закрывается самый известный производитель шин в Украине

Закрывается самый известный производитель шин в Украине

Мировые новости
еще новости
5 признаков скорого аппендицита

5 признаков скорого аппендицита

С Донбасса вернулись военнослужащие 44 отдельной арт бригады

С Донбасса вернулись военнослужащие 44 отдельной арт бригады

“Готовимся к худшему”: солдат Вооруженных Сил Украины рассказал о ситуации на Донбассе

“Готовимся к худшему”: солдат Вооруженных Сил Украины рассказал о ситуации на Донбассе

Путин предпримет попытку восстановить отношения со странами Запада, - СМИ

Путин предпримет попытку восстановить отношения со странами Запада, - СМИ




Лента новостей
До 30 человек пострадали при взрыве на еврейском празднике в Лондоне - 23:50 До 30 человек пострадали при взрыве на еврейском празднике в ЛондонеБазовая ставка в США осталась неизменной - 23:49 Базовая ставка в США осталась неизменнойАбрамович стал ответчиком по иску на 46 млн долларов - 23:48 Абрамович стал ответчиком по иску на 46 млн долларовМужская сборная России обыграла египтян на командном ЧМ по настольному теннису - 23:44 Мужская сборная России обыграла египтян на командном ЧМ по настольному теннисуМинистр связи предсказал Viber судьбу Telegram - 23:27 Министр связи предсказал Viber судьбу TelegramСК привлек экспертов по голосу для расследования пожара в «Зимней вишне» - 23:27 СК привлек экспертов по голосу для расследования пожара в «Зимней вишне»Американские конгрессмены предложили наградить Трампа Нобелевской премией мира - 23:26 Американские конгрессмены предложили наградить Трампа Нобелевской премией мираВирус помогает наездникам и их смертельным врагам - 23:25 Вирус помогает наездникам и их смертельным врагамСлабый алкоголь может вернуться в продажу на АЗС - 23:25 Слабый алкоголь может вернуться в продажу на АЗСОбломки разбившегося в Сирии Су-30 доставят в Москву - 23:25 Обломки разбившегося в Сирии Су-30 доставят в МосквуНельзя выбирать президента в формате телевизионного шоу, - эксперт - 23:21 Нельзя выбирать президента в формате телевизионного шоу, - экспертВ Николаевском зоопарке стая бродячих собак загрызла четырех альпак - 23:20 В Николаевском зоопарке стая бродячих собак загрызла четырех альпакМатч с "Атлетико" стал для Арсена Венгера 250-м в еврокубках - 22:33 Матч с Ответный удар России на санкции США: в Госдуме раскрыли положительный эффект для страны - 22:28 Ответный удар России на санкции США: в Госдуме раскрыли положительный эффект для страны
Последние новости
«Метки Бога»: таинственные линии обнаружены в лесах Удмуртии - 06:00 «Метки Бога»: таинственные линии обнаружены в лесах Удмуртии Загадочные символы, невидимые без специального оборудования, обнаружили на свитках Мертвого моря - 04:48 Загадочные символы, невидимые без специального оборудования, обнаружили на свитках Мертвого моря ученые NASA Лучшая футбольная команда Украины не попадет к топ-клубам Европы на жеребьевке Лиги Чемпионов - 04:05 Лучшая футбольная команда Украины не попадет к топ-клубам Европы на жеребьевке Лиги Чемпионов В Калининграде прошла первая ночная репетиция военного парада - 02:42 В Калининграде прошла первая ночная репетиция военного парада Добрым словом и истребителем: Тысячи боевиков сдают тяжёлое вооружение российским военным и - 02:19 Добрым словом и истребителем: Тысячи боевиков сдают тяжёлое вооружение российским военным и покидают Ярмук (ФОТО) Принц Джордж и принцесса Шарлотта примут активное участие в свадьбе принца Гарри и Меган Маркл - 02:14 Принц Джордж и принцесса Шарлотта примут активное участие в свадьбе принца Гарри и Меган Маркл Венгер о вылете из ЛЕ: сильно расстроен, футбол может быть жестоким - 02:12 Венгер о вылете из ЛЕ: сильно расстроен, футбол может быть жестоким 5 признаков скорого аппендицита - 02:07 5 признаков скорого аппендицита Канал Шария набрал 2 млрд просмотров на YouTube - 01:26 Канал Шария набрал 2 млрд просмотров на YouTube Футболист "Атлетико" Гризманн надеется на счастливый финал ЛЕ - 01:14 Футболист Загадочные спиралевидные объекты видели в небе над Китаем и Казахстаном - 00:55 Загадочные спиралевидные объекты видели в небе над Китаем и Казахстаном Украинский закон об образовании в ОБСЕ сравнили с «языковой зачисткой» - 00:50 Украинский закон об образовании в ОБСЕ сравнили с «языковой зачисткой» Президент Чехии сделал сенсационное заявление касающееся газа «Новичок» - 00:21 Президент Чехии сделал сенсационное заявление касающееся газа «Новичок»
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"