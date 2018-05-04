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Захарова рассказала о "многочисленных обманах" правительства Терезы Мэй


Добавлено: 04 май 2018 в 09:14, Категория: Политика
Захарова рассказала о "многочисленных обманах" правительства Терезы Мэй

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о 3 фактах обмана со стороны правительства премьер-министра Великобритании Тереза Мэй в деле об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
 
"Туман рассеивается, и многочисленные обманы правительства Терезы Мэй проступают все четче. Первое вранье правительства Терезы Мэй о том, что британские эксперты установили страну изготовления химического вещества, которым якобы отравили Скрипалей, официально опровергли сами британские эксперты в лице руководителя лаборатории Портон-Дауна", — написала она на своей странице в Facebook.
 
Как отметила Захарова, второе вранье Мэй относительно якобы наличия у России мотива для отравления Скрипалей в связи с исторически плохим поведением России, опровергла российская сторона, пишет РИА Новости. Москва, напомнила дипломат, привела факты регулярного нарушения Великобританией норм международного права, этики и морали во имя достижения собственных "национальных интересов". Также Россия перечислила несколько очевидных мотивов данной провокации, выгодных Лондону.
 
"Третье вранье правительства Терезы Мэй о том, что "Новичок" якобы производился только в России, сегодня опроверг президент Чехии, который подтвердил разработку этого отправляющего вещества его страной: "Чешское оборонное НИИ производило и испытывало отравляющее вещество, которое военная разведка страны классифицировала как "Новичок", сообщил президент республики Милош Земан со ссылкой на доклад спецслужб", — добавила Захарова.
 
Ранее в четверг президент Чехии Милош Земан признал, что чешское оборонное НИИ производило и испытывало отравляющее вещество А-230, которое военная разведка страны классифицировала как "Новичок". Захарова ранее упомянула Чехию в числе стран, где могли синтезировать химикат, обладающий свойствами вещества, которое якобы использовали при покушении на Сергея и Юлию Скрипаль.
 
В английском городе Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
 
Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. 
 
Юлия Скрипаль была выписана из больницы, в настоящее время она содержится британской стороной в неизвестном месте. Сергей Скрипаль поправляется, он по-прежнему в больнице, но, по словам медиков, не в критическом состоянии.

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Добавлено: 04 май 2018 в 09:14, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: planet-today

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