Захарова: РФ выполняет свои обязательства по иранской ядерной сделке

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва выполняет все свои обязательства в рамках соглашения по иранской ядерной программе.

Она отметила, что Россия будет и дальше придерживаться этой «принципиальной линии», пока остальные участники действуют согласно принятым договоренностям и резолюции СБ ООН 2231.

В июле 2015 года Иран, Россия, США, Британия, Китай, Франция и Германия достигли соглашения по урегулированию проблемы иранского атома. Стороны приняли Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны Совбеза ООН, США и Евросоюза.