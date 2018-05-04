Заказчик Крымского моста прокомментировал закупку оборудования в Нидерландах

При строительстве Крымского моста «используются сотни различных типов спецтехники и строительного оборудования», часть из них произведена за рубежом. Об этом «Интерфаксу» сообщили в компании ФКУ УпрДор «Тамань», которая выступает заказчиком моста.

«Централизованной закупки / поставки оборудования непосредственно под стройку в Керченском проливе не было. Каждый из подрядчиков работает со своей техникой, приобретенной для собственных производственных нужд», — отметили в компании.

Так там прокомментировали новость о том, что голландская прокуратура подозревает семь местных компаний в нарушении санкций ЕС. Эти компании, узнали журналисты, предоставили российским подрядчикам технику для забивки свай моста в 2015-2017 годах. А также занимались ее обслуживанием и ремонтом.