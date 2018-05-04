Запад готов финансировать миротворцев на Донбассе. Но это не те миротворцы

Оценивать адекватность заявления замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрия Грымчака о том, что США и Франция готовы предоставить средства для финансирования «голубых касок» в зоне конфликта, а Германия намерена рассмотреть и свое участие в этом проекте, довольно сложно.

Фальшивых новостей Киев производит немыслимые объемы по разным причинам: и пытаясь ввести в заблуждение тех, кому эти новости адресованы, и просто в силу очень плохого понимания тех реалий, с которыми представителям украинской власти приходится иметь дело, и стремления толковать любые абстрактные и отвлеченные пожелания как принимаемые на себя западными партнерами обязательства.

Но будем считать, что действительно Париж и Вашингтон намерены оказать помощь опекаемой ими стране, выбравшей путь евроатлантической интеграции. Приблизит ли это момент голосования, когда все пятеро постоянных членов Совета безопасности единогласно выскажутся за проект резолюции о размещении миротворческого контингента в Донбассе? Нет никаких оснований так считать, а потому новость, прозвучавшую из уст Юрия Грымчака, все же следует считать, если и не полностью фиктивной, то уж точно не отражающей реальное положение дел.

Заявив о готовности США и Франции финансировать миротворцев, замминистра как бы давал понять, что вопрос, ставший камнем преткновения в отношениях между Западом и Москвой, постепенно решается, складывается некая уже более детализированная схема, в которой проработаны те или иные существенные аспекты. В данном случае проблема финансирования.

Дело однако в том, что можно найти средства, заручиться согласием стран-доноров, которые отправят своих военнослужащих, расписать все технические моменты плана, но если не будет ответа на главный вопрос — какова задача миссии в зоне конфликта?- ситуация не сдвинется ни на миллиметр ни в ту, ни в иную сторону. А сейчас речь все так же идет о абсолютно разном понимании Москвой и западным сообществом смысла пребывания «голубых касок» в Донбассе. ЕС и США поддерживают киевский вариант, который при ближайшем рассмотрении предстает как абсолютно людоедская программа расправы над сепаратистами при помощи миротворцев.

Тот же Грымчак говорит о хорватском сценарии событий. Что это означает, думаю, объяснять подробно нет необходимости, но два слова все же скажу, поскольку сами украинские политики уже довольно много наговорили на эту тему. Миротворцы берут под контроль всю территорию ДНР и ЛНР, формируется временная администрация и под присмотром военной полиции ООН происходит разоружение сепаратистских формирований. Дальше, после того, как сепаратисты будут лишены возможности защищать себя, на их территорию уже будут готовы войти карательные украинские подразделения для тотальной зачистки, которая в ряде случаев будет неотличима от резни.

О том, что Киев рассматривает народные республики как вражеские бастионы, а его жителей квалифицирует либо как оккупантов или их пособников, становится ясно из различных законов и законопроектов, предлагающих те или иные формы ограничения населения, предавшего Украину, в гражданских правах, начиная с уголовного преследования и осуждения и заканчивая запретом на участие в выборах. То, что реализация этого увлекательного плана закончится именно резней, как и в хрестоматийном примере с Хорватией, полный отчет отдает себе Москва.

Президент Владимир Путин уже совершенно отчетливо заявил, что реализации такого варианта Россия не допустит ни при каких условиях.

Это означает лишь то, что готовность США и Франции выделить средства не приблизила людоедов из Киева к желанной цели. Проект резолюции, в котором найдет отражение пресловутый «хорватский сценарий», будет гарантированно заблокирован российской стороной. Есть и еще одно обстоятельство, которое никак не способствует тому, чтобы фантазии Киева обрели хотя бы видимость согласованных с реальными параметрами ситуации планов. Это, собственно, сами сепаратисты.

Как можно, находясь в здравом уме и твердой памяти хотя бы на мгновение допустить, что многие тысячи до зубов вооруженных мужиков в припадке идиотского благодушия, беспрепятственно пустят к себе домой каких-то полицейских в голубых головных уборах, которые начнут их разоружать!? Мне не хватает на это воображения. Я уверен, что такую картину может нарисовать в своем сознании или идиот, или сумасшедший.

Авторам так называемого хорватского сценария остается лишь выбрать, к какой из двух вышеназванных категорий себя причислить.

На самом деле, миротворцы в Донбассе вполне могут появиться, но только для того, чтобы подморозить конфликт, став барьером между противоборствующими сторонами.

В этом случае украинским артиллеристам придется вывернуть на ноль свою активность, поскольку за несанкционированные обстрелы, угрожающие жизни военнослужащих с международным статусом, придется заплатить очень высокую цену. Такая разделительная миссия ставить перед собой задачу поддержания мира, что является легитимной и очень важной целью в регионах, охваченных войной. Возможно, когда-нибудь такой вариант будет согласован. Но только он.

Андрей Бабицкий

Украина.ру