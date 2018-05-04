Запад готов финансировать миротворцев на Донбассе. Но это не те миротворцы

Показать меню
Актуально
Мемория. Людмила Нарусова - 08:00 Мемория. Людмила Нарусова Стало известно имя нового тренера Андрея Ярмоленко в Германии - 08:19 Стало известно имя нового тренера Андрея Ярмоленко в Германии CNN рассказал, как Су-27 "непрофессионально" перехватил американский самолет - 08:49 CNN рассказал, как Су-27 Палата общин парламента Британии приняла свой «акт Магнитского» - 09:00 Палата общин парламента Британии приняла свой «акт Магнитского» Игроки хоккейного клуба «Адмирал» посетили Нахимовское училище во Владивостоке - 09:14 Игроки хоккейного клуба «Адмирал» посетили Нахимовское училище во Владивостоке Де Хеа признан лучшим футболистом "Манчестер Юнайтед" в сезоне-2017/18 - 09:26 Де Хеа признан лучшим футболистом Ветеранов боевых действий будут лечить наркотиками - 09:53 Ветеранов боевых действий будут лечить наркотиками Помощник госсекретаря США начинает визит в Украину - 10:01 Помощник госсекретаря США начинает визит в Украину Стороны конфликта на Донбассе должны зеркально отвести вооружение, - Хуг - 10:28 Стороны конфликта на Донбассе должны зеркально отвести вооружение, - Хуг ДТП в Крыму: названо число пострадавших - 10:32 ДТП в Крыму: названо число пострадавших США перебрасывают в Польшу бронетанковую бригаду - 11:47 США перебрасывают в Польшу бронетанковую бригаду Более 200 командиров подразделений и воинских частей ВДВ выйдут на - 11:49 Более 200 командиров подразделений и воинских частей ВДВ выйдут на «Командирские старты» в Ульяновске в мае У 19-летнего Бруклина Бекхэма роман с 28-летней певицей и танцовщицей Лекси - 11:54 У 19-летнего Бруклина Бекхэма роман с 28-летней певицей и танцовщицей Лекси Пантеррой Пашинян пообещал продолжить протесты до смены власти в Армении - 12:00 Пашинян пообещал продолжить протесты до смены власти в Армении «Политики заткнули уши»: Россиянин сам себе провел операцию в украинском плену - 12:07 «Политики заткнули уши»: Россиянин сам себе провел операцию в украинском плену Цукерберг анонсировал запуск сервиса знакомств - 12:18 Цукерберг анонсировал запуск сервиса знакомств Активисты SERB задержаны за попытку сорвать фестиваль в Сахаровском центре - 12:18 Активисты SERB задержаны за попытку сорвать фестиваль в Сахаровском центре
» » Запад готов финансировать миротворцев на Донбассе. Но это не те миротворцы

Запад готов финансировать миротворцев на Донбассе. Но это не те миротворцы


Добавлено: 04 май 2018 в 06:28, Категория: Новости на сегодня
Запад готов финансировать миротворцев на Донбассе. Но это не те миротворцы

Оценивать адекватность заявления замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрия Грымчака о том, что США и Франция готовы предоставить средства для финансирования «голубых касок» в зоне конфликта, а Германия намерена рассмотреть и свое участие в этом проекте, довольно сложно.

Фальшивых новостей Киев производит немыслимые объемы по разным причинам: и пытаясь ввести в заблуждение тех, кому эти новости адресованы, и просто в силу очень плохого понимания тех реалий, с которыми представителям украинской власти приходится иметь дело, и стремления толковать любые абстрактные и отвлеченные пожелания как принимаемые на себя западными партнерами обязательства.

Но будем считать, что действительно Париж и Вашингтон намерены оказать помощь опекаемой ими стране, выбравшей путь евроатлантической интеграции. Приблизит ли это момент голосования, когда все пятеро постоянных членов Совета безопасности единогласно выскажутся за проект резолюции о размещении миротворческого контингента в Донбассе? Нет никаких оснований так считать, а потому новость, прозвучавшую из уст Юрия Грымчака, все же следует считать, если и не полностью фиктивной, то уж точно не отражающей реальное положение дел.

Заявив о готовности США и Франции финансировать миротворцев, замминистра как бы давал понять, что вопрос, ставший камнем преткновения в отношениях между Западом и Москвой, постепенно решается, складывается некая уже более детализированная схема, в которой проработаны те или иные существенные аспекты. В данном случае проблема финансирования.

Дело однако в том, что можно найти средства, заручиться согласием стран-доноров, которые отправят своих военнослужащих, расписать все технические моменты плана, но если не будет ответа на главный вопрос — какова задача миссии в зоне конфликта?- ситуация не сдвинется ни на миллиметр ни в ту, ни в иную сторону. А сейчас речь все так же идет о абсолютно разном понимании Москвой и западным сообществом смысла пребывания «голубых касок» в Донбассе. ЕС и США поддерживают киевский вариант, который при ближайшем рассмотрении предстает как абсолютно людоедская программа расправы над сепаратистами при помощи миротворцев.

Тот же Грымчак говорит о хорватском сценарии событий. Что это означает, думаю, объяснять подробно нет необходимости, но два слова все же скажу, поскольку сами украинские политики уже довольно много наговорили на эту тему. Миротворцы берут под контроль всю территорию ДНР и ЛНР, формируется временная администрация и под присмотром военной полиции ООН происходит разоружение сепаратистских формирований. Дальше, после того, как сепаратисты будут лишены возможности защищать себя, на их территорию уже будут готовы войти карательные украинские подразделения для тотальной зачистки, которая в ряде случаев будет неотличима от резни.

О том, что Киев рассматривает народные республики как вражеские бастионы, а его жителей квалифицирует либо как оккупантов или их пособников, становится ясно из различных законов и законопроектов, предлагающих те или иные формы ограничения населения, предавшего Украину, в гражданских правах, начиная с уголовного преследования и осуждения и заканчивая запретом на участие в выборах. То, что реализация этого увлекательного плана закончится именно резней, как и в хрестоматийном примере с Хорватией, полный отчет отдает себе Москва.

Президент Владимир Путин уже совершенно отчетливо заявил, что реализации такого варианта Россия не допустит ни при каких условиях.

Это означает лишь то, что готовность США и Франции выделить средства не приблизила людоедов из Киева к желанной цели. Проект резолюции, в котором найдет отражение пресловутый «хорватский сценарий», будет гарантированно заблокирован российской стороной. Есть и еще одно обстоятельство, которое никак не способствует тому, чтобы фантазии Киева обрели хотя бы видимость согласованных с реальными параметрами ситуации планов. Это, собственно, сами сепаратисты.

Как можно, находясь в здравом уме и твердой памяти хотя бы на мгновение допустить, что многие тысячи до зубов вооруженных мужиков в припадке идиотского благодушия, беспрепятственно пустят к себе домой каких-то полицейских в голубых головных уборах, которые начнут их разоружать!? Мне не хватает на это воображения. Я уверен, что такую картину может нарисовать в своем сознании или идиот, или сумасшедший.

Авторам так называемого хорватского сценария остается лишь выбрать, к какой из двух вышеназванных категорий себя причислить.

На самом деле, миротворцы в Донбассе вполне могут появиться, но только для того, чтобы подморозить конфликт, став барьером между противоборствующими сторонами.

В этом случае украинским артиллеристам придется вывернуть на ноль свою активность, поскольку за несанкционированные обстрелы, угрожающие жизни военнослужащих с международным статусом, придется заплатить очень высокую цену. Такая разделительная миссия ставить перед собой задачу поддержания мира, что является легитимной и очень важной целью в регионах, охваченных войной. Возможно, когда-нибудь такой вариант будет согласован. Но только он.

Андрей Бабицкий

Украина.ру


Материалы по теме:

Грымчак сообщил, когда миротворцы ООН войдут в Донбасс
Тука сообщил, когда миротворцы ООН появятся в Донбассе
Тука сообщил, когда миротворцы ООН появятся Донбассе
В правительстве Украины рассказали о единственном способе «вернуть Крым»
Добавлено: 04 май 2018 в 06:28, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
На Камчатке ветераны Великой Отечественной войны почтут память погибших моряков возложением венка в Тихом океане

На Камчатке ветераны Великой Отечественной войны почтут память погибших моряков возложением венка в Тихом океане

"Юта" победила на выезде "Хьюстон" в матче плей-офф НБА

Мемория. Нона Гаприндашвили

Мемория. Нона Гаприндашвили

Госдеп США требует от оккупантов в Крыму освободить Балуха

Госдеп США требует от оккупантов в Крыму освободить Балуха

Новости России
еще новости
Пожар на территории Хинганского заповедника в Приамурье потушили

Пожар на территории Хинганского заповедника в Приамурье потушили

Экспедицию по поиску затонувших в Финском заливе подлодок начнут 30 апреля

Экспедицию по поиску затонувших в Финском заливе подлодок начнут 30 апреля

«Аэрофлот» пообещал уволить стюардессу, назвавшую Калининград Кенигсбергом

«Аэрофлот» пообещал уволить стюардессу, назвавшую Калининград Кенигсбергом

Telegram сообщил о постепенном восстановлении работы после сбоя 

Telegram сообщил о постепенном восстановлении работы после сбоя 

Новости шоу-бизнеса
еще новости
Джей Зи и Бейонсе на баскетбольном матче

Джей Зи и Бейонсе на баскетбольном матче

Пэрис Хилтон отпразднует свадьбу три раза

Пэрис Хилтон отпразднует свадьбу три раза

Марго Овсянникова не желает обманывать себя и зрителей

Марго Овсянникова не желает обманывать себя и зрителей

Принц Джордж и принцесса Шарлотта примут активное участие в свадьбе принца Гарри и Меган Маркл

Принц Джордж и принцесса Шарлотта примут активное участие в свадьбе принца Гарри и Меган Маркл

Новости политики
еще новости
Украина и США должны собрать общую группу по делу Манафорта, - Луценко

Украина и США должны собрать общую группу по делу Манафорта, - Луценко

Нельзя выбирать президента в формате телевизионного шоу, - эксперт

Нельзя выбирать президента в формате телевизионного шоу, - эксперт

Ответный удар России на санкции США: в Госдуме раскрыли положительный эффект для страны

Ответный удар России на санкции США: в Госдуме раскрыли положительный эффект для страны

«Владимир Владимирович, не дайте погубить Россию!»

«Владимир Владимирович, не дайте погубить Россию!»

Новости экономики
еще новости
Сбербанк снизил ставки по кредитам для физических лиц

Сбербанк снизил ставки по кредитам для физических лиц

Премьер-министр Украины озвучил главную задачу страны на следующие четыре года

Премьер-министр Украины озвучил главную задачу страны на следующие четыре года

Суд ЕС встал на сторону «Газпрома» в споре с «Нафтогазом» 

Суд ЕС встал на сторону «Газпрома» в споре с «Нафтогазом» 

Несимметрично и по самому больному: Россия уводит контракты из-под носа США

Несимметрично и по самому больному: Россия уводит контракты из-под носа США

Новости общества
еще новости
Бывшего главу Симферополя Бахарева обвинили в злоупотреблении полномочиями

Бывшего главу Симферополя Бахарева обвинили в злоупотреблении полномочиями

В Калининграде прошла первая ночная репетиция военного парада

В Калининграде прошла первая ночная репетиция военного парада

Владимир Путин и Джанни Инфантино получили в Сочи паспорта болельщиков ЧМ-2018

Владимир Путин и Джанни Инфантино получили в Сочи паспорта болельщиков ЧМ-2018

Сегодня в Москве состоится заключительная вечерняя репетиция военного парада, посвященного Великой Победе

Сегодня в Москве состоится заключительная вечерняя репетиция военного парада, посвященного Великой Победе

Происшествия
еще новости
В Таганроге жертвами крупного пожара стали два человека – СМИ

В Таганроге жертвами крупного пожара стали два человека – СМИ

В Москве 15-летний подросток подозревается в убийстве студентки

В Москве 15-летний подросток подозревается в убийстве студентки

ДТП в Крыму: названо число пострадавших

ДТП в Крыму: названо число пострадавших

На Украине мужчина бросил в беседку с «шумными» детьми «коктейль Молотова»

На Украине мужчина бросил в беседку с «шумными» детьми «коктейль Молотова»

Новости Украины
еще новости
Президент Чехии сделал сенсационное заявление касающееся газа «Новичок»

Президент Чехии сделал сенсационное заявление касающееся газа «Новичок»

В Николаевском зоопарке стая бродячих собак загрызла четырех альпак

В Николаевском зоопарке стая бродячих собак загрызла четырех альпак

В Сирии угодил в ДТП российский зенитный ракетно-пушечный комплекс.

В Сирии угодил в ДТП российский зенитный ракетно-пушечный комплекс.

Закрывается самый известный производитель шин в Украине

Закрывается самый известный производитель шин в Украине

Мировые новости
еще новости
5 признаков скорого аппендицита

5 признаков скорого аппендицита

С Донбасса вернулись военнослужащие 44 отдельной арт бригады

С Донбасса вернулись военнослужащие 44 отдельной арт бригады

“Готовимся к худшему”: солдат Вооруженных Сил Украины рассказал о ситуации на Донбассе

“Готовимся к худшему”: солдат Вооруженных Сил Украины рассказал о ситуации на Донбассе

Путин предпримет попытку восстановить отношения со странами Запада, - СМИ

Путин предпримет попытку восстановить отношения со странами Запада, - СМИ




Лента новостей
Венгер о вылете из ЛЕ: сильно расстроен, футбол может быть жестоким - 02:12 Венгер о вылете из ЛЕ: сильно расстроен, футбол может быть жестоким5 признаков скорого аппендицита - 02:07 5 признаков скорого аппендицитаКанал Шария набрал 2 млрд просмотров на YouTube - 01:26 Канал Шария набрал 2 млрд просмотров на YouTubeФутболист "Атлетико" Гризманн надеется на счастливый финал ЛЕ - 01:14 Футболист Загадочные спиралевидные объекты видели в небе над Китаем и Казахстаном - 00:55 Загадочные спиралевидные объекты видели в небе над Китаем и КазахстаномУкраинский закон об образовании в ОБСЕ сравнили с «языковой зачисткой» - 00:50 Украинский закон об образовании в ОБСЕ сравнили с «языковой зачисткой»Президент Чехии сделал сенсационное заявление касающееся газа «Новичок» - 00:21 Президент Чехии сделал сенсационное заявление касающееся газа «Новичок»Владимир Путин и Джанни Инфантино получили в Сочи паспорта болельщиков ЧМ-2018 - 00:07 Владимир Путин и Джанни Инфантино получили в Сочи паспорта болельщиков ЧМ-2018До 30 человек пострадали при взрыве на еврейском празднике в Лондоне - 23:50 До 30 человек пострадали при взрыве на еврейском празднике в ЛондонеБазовая ставка в США осталась неизменной - 23:49 Базовая ставка в США осталась неизменнойАбрамович стал ответчиком по иску на 46 млн долларов - 23:48 Абрамович стал ответчиком по иску на 46 млн долларовМужская сборная России обыграла египтян на командном ЧМ по настольному теннису - 23:44 Мужская сборная России обыграла египтян на командном ЧМ по настольному теннисуМинистр связи предсказал Viber судьбу Telegram - 23:27 Министр связи предсказал Viber судьбу TelegramСК привлек экспертов по голосу для расследования пожара в «Зимней вишне» - 23:27 СК привлек экспертов по голосу для расследования пожара в «Зимней вишне»
Последние новости
"Нэшвилл" сравнял счет в серии Кубка Стэнли с "Виннипегом" - 07:40 ИГИЛ пытается проникнуть в Латинскую Америку, — МИД РФ - 07:19 ИГИЛ пытается проникнуть в Латинскую Америку, — МИД РФ Джей Зи и Бейонсе на баскетбольном матче - 07:12 Джей Зи и Бейонсе на баскетбольном матче Пэрис Хилтон отпразднует свадьбу три раза - 07:12 Пэрис Хилтон отпразднует свадьбу три раза Бывшего главу Симферополя Бахарева обвинили в злоупотреблении полномочиями - 07:04 Бывшего главу Симферополя Бахарева обвинили в злоупотреблении полномочиями Марго Овсянникова не желает обманывать себя и зрителей - 06:54 Марго Овсянникова не желает обманывать себя и зрителей Запад готов финансировать миротворцев на Донбассе. Но это не те миротворцы - 06:28 Запад готов финансировать миротворцев на Донбассе. Но это не те миротворцы Украина и США должны собрать общую группу по делу Манафорта, - Луценко - 06:01 Украина и США должны собрать общую группу по делу Манафорта, - Луценко «Метки Бога»: таинственные линии обнаружены в лесах Удмуртии - 06:00 «Метки Бога»: таинственные линии обнаружены в лесах Удмуртии Загадочные символы, невидимые без специального оборудования, обнаружили на свитках Мертвого моря - 04:48 Загадочные символы, невидимые без специального оборудования, обнаружили на свитках Мертвого моря ученые NASA Лучшая футбольная команда Украины не попадет к топ-клубам Европы на жеребьевке Лиги Чемпионов - 04:05 Лучшая футбольная команда Украины не попадет к топ-клубам Европы на жеребьевке Лиги Чемпионов В Калининграде прошла первая ночная репетиция военного парада - 02:42 В Калининграде прошла первая ночная репетиция военного парада Добрым словом и истребителем: Тысячи боевиков сдают тяжёлое вооружение российским военным и - 02:19 Добрым словом и истребителем: Тысячи боевиков сдают тяжёлое вооружение российским военным и покидают Ярмук (ФОТО)
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"