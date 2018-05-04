Земан примет участие в приеме в российском посольстве в Чехии 9 мая

Президент Чехии Милош Земан собирается принять участие в торжественном приеме 9 мая, который в часть Дня Победы устроит российское посольство в Праге.

Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачек.

«8 мая, в день, когда Чехия отмечает государственный праздник, господин президент примет в Праге участие в торжественной церемонии почтения памяти чехословацких воинов, сражавшихся с нацистами», - рассказал Овчачек журналистам, добавив также: - «Президент посетит 9 мая посольство РФ, где почтить память солдат-освободителей нашей страны».

Напомним: ранее Милош Земан не раз принимал участие в приемах российского посольства в Праге, посвященных празднованию Дня Победы. Президент Чехии при каждом случае подчеркивает свое уважение к воинам Красной Армии, освобождавшим Чехию от фашистов в годы Второй мировой войны. Около 140 тысяч красноармейцев погибли и свыше 400 тысяч были ранены в ходе освобождения территории Чехии и Словакии.