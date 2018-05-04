Зои Салдана получила звезду на аллее славы

Вслед за беременной Евой Лонгорией звезду на алле славы получила Зои Салдана, сыгравшая зеленокожую Гамору в новом фильме «Мстители: Война бесконечности». 3 мая, Мила Кунис и Эштон Катчер оставили дома детей, чтобы отправится на аллею в Голливуде и поздравить свою коллегу.



Главной звездой была Салдана, которая и получала звезду, а 34-летняя Кунис выбрала неприметный образ в черном цвете. Пришла актриса на торжественное событие в свободных брюках с поясом, укороченной кофте и ботинках на плоской подошве. А сама виновница мероприятия выбрала атласное платье кремового цвета с серебряной вышивкой и накидку. Дополнила образ звезда босоножками на каблуках и аксессуарами.

«Я счастлива, что стала частью Голливудской аллеи славы. Пусть это откроет больше дверей для латиноамериканцев и представителей других сообществ», – написала Зои Салдана.

Мила не стала сидеть на месте и решила выступить с речью у трибун. Актрисы не первый год знают друг друга, ведь в 2007 году снималась в фильме «После секса». «Я восхищаюсь тобой как личностью, как женой, сестрой, матерью, бизнес-леди и актрисой. В то время как весь мир знает тебя как исполнительницу тех или иных ролей, которые ты сыграла, мне посчастливилось знать тебя как работающую маму», — сказала Кунис.

Помимо Кунис и Катчера на мероприятии появилась главная команда поддержки Салданы — муж художник Марко Перего, их трое детей и родители Зои.



К Голливуду у Зои особое отношение. «Голливуд придерживается элитистского подхода к контенту – все стремятся снимать фильмы, которые обеспечат тебе номинацию или фильмы, которые обеспечат тебе обложку престижного журнала, — и пренебрегает аудиторией, которая любит экшн-фильмы», заявила Салдана.

Зои считает, что на блокбастерах или фильмах о супергероях лежит куда более важная миссия, нежели на высокоинтеллектуальных и концептуальных картинах: «Когда дети пытаются найти свое место в мире, они не смотрят утонченные интеллектуальные фильмы для руководства. Быть может, кто-то так и делает, но большинство считают своими примерами для подражания супергероев».