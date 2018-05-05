28-летняя экс-подруга Джастина Бибера Ксения Дели ждет ребенка от 64-летнего миллиардера

Оссама Фатхи Рабах аль-Шариф и Ксения Дели

Два года назад пользователи Instagram с любопытством следили за свадьбой модели Playboy и экс-подруги Джастина Бибера Ксении Дели с миллиардером Осамой Фати Рабах аль-Шарифом. Сегодня же девушка посредством все той же соцсети рассказала о том, что она и ее супруг отовятся к рождению первого общего ребенка.

Счастлива,

— коротко подписала фотографию Дели, на которой она была запечатлена в слитном купальнике, подчеркивающем округлившийся животик модели.

Ксения Дели

Надо сказать, многие подписчики Ксении до сих пор сомневаются в искренности ее чувств к египетскому бизнесмену. И подобные разговоры не столько из-за несметных богатств мужа девушки, родившейся в небольшом молдавском городке, сколько из-за их разницы в возрасте — 36 лет. Впрочем, самих супругов эта цифра не смущает — они счастливы и наслаждаются жизнью.

При этом Дели продолжает активно сниматься, но на время беременности Ксения сделает паузу в работе, чтобы посвятить себя семье.

Оссама Фатхи Рабах аль-Шариф и Ксения Дели

Новостью с читателями NEWSTES.RU поделился блогер WantedGirl.