Акции сторонников Навального начались в городах РФ

Мероприятия блогера Алексея Навального давно не отличаются многочисленностью. Сегодняшние — не исключение.

Акции уже завершились на Дальнем Востоке. К примеру, в Хабаровске митинг собрал всего 250 человек. На Урале, в Новосибирске — около 400. В Барнауле на демонстрацию вышли не более 100 граждан РФ.

Примечательно, что некоторые акции несанкционированы, из-за чего в городах проходят задержания. Шествия мешают отдыхающим, туристам и тем, кто согласовал мероприятия.

В большинстве городов шествия прошли спокойно. Во Владивостоке сторонники блогера согласились провести акцию на площадке, предложенной администрацией региона.