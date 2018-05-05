Аспирин может быть опасен – ученые

Аспирин может быть опасен, если его принимать ежедневно. Об этом сообщает источник, ссылаясь на зарубежное научное издание Science Daily. Исходя из этих данных, мужчины, каждый день принимающие аспирин, рискуют получить меланому (злокачественная опухоль).

В исследовании принимали участие около 200 тысяч человек в возрасте от 18-ти до 89 лет, у которых медики ранее не диагностировали меланому. Из их числа была выделена группа тех, кто ежедневно принимает аспирин. Как выяснилось, риск развития смертельно опасного недуга у мужчин из этой группы в 1,83 раза выше, чем у остальных. У женщин подобная зависимость не наблюдалась.

Ученые, проводившие исследование, полагают, что всё дело в том, что у представителей сильного пола вырабатывается меньше защитных ферментов – супероксиддисмутазы и каталазы.