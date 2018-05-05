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Бекки Хэммон может стать первой женщиной-главным тренером клуба НБА


Добавлено: 05 май 2018 в 09:54, Категория: Спорт
Бекки Хэммон может стать первой женщиной-главным тренером клуба НБА

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Бывшая баскетболистка сборной России Бекки Хэммон может стать первой женщиной, которая займет пост главного тренера команды НБА, сообщает ESPN.

На данный момент 41-летняя Хэммон занимает должность ассистента главного тренера "Сан-Антонио Спёрс". По информации ESPN, руководство клуба "Милуоки Бакс" проведет собеседование с Хэммон на должность главного тренера команды. Таким образом, бывшая баскетболистка сборной России станет первой женщиной, с которой будет проведено собеседование на такой пост в клубе НБА.

В то же время отмечается, что Хэммон не является главным кандидатом на пост главного тренера "Милуоки". В число претендентов на то, чтобы возглавить "Бакс", входят около 10 специалистов, в том числе еще один ассистент главного тренера "Сан-Антонио" и бывший главный тренер московского ЦСКА Этторе Мессина. Переговоры с экс-тренером армейцев пройдут в субботу.

Хэммон выступала за российскую национальную команду с 2008 по 2012 год, стала в ее составе бронзовым призером Олимпиады-2008 и вице-чемпионкой Европы 2009 года. В России она также играла за московский ЦСКА, оренбургскую "Надежду" и "Спарту энд К" из Видного. После завершения карьеры в 2014 году, приняв предложение "Спёрс", Хэммон стала первой женщиной-ассистентом главного тренера клуба НБА. Годом позже Хэммон стала первой женщиной, которая возглавила клуб Летней лиги НБА, и под ее руководством "Сан-Антонио" стал победителем Летней лиги Лас-Вегаса.


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Добавлено: 05 май 2018 в 09:54, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rsport.ru

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