Более миллиона просмотров и обидная шутка: в свет вышла вторая серия нового «Простоквашино»

«Союзмультфильм» презентовал 2-ю серию долгожданного продолжения мультфильма «Возвращение в Простоквашино». И уже в этот же день, 4 мая, видео в Сети посмотрели более миллиона пользователей, как сообщает РИА новости.

Ролик размещён в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассниках», а также на Кино mail.ru.

Хронометраж новой серии составляет около 6-ти минут, но отмечается замедленный темп и ритм по сравнению с первой, в которой режиссёр Михаил Солошенко планировал представить зрителям новых героев и напомнить старых, передаёт издание Интерфакс.

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Тем не менее просмотревшие ролик нашли в нём обидную шутку, посчитав её сексистской. В момент, когда Дядя Федор ехал с родителями в деревню, и они сбились с пути, мама уверяла, что навигатор показывает правильный путь.

«Тебе в навигаторе надо мужской голос выбрать. Женский часто право и лево путает» — ответил ей супруг.

Многие пользователи пришли в недоумение.