Показать меню
Актуально
Военные корабли Североатлантического альянса вошли в Чёрное море - 02:35 Военные корабли Североатлантического альянса вошли в Чёрное море Стоит ли производить тушенку? - 02:47 Стоит ли производить тушенку? НАСА отложило возвращение грузового корабля Dragon с МКС - 03:05 НАСА отложило возвращение грузового корабля Dragon с МКС Рискнувший отвергнуть американскую версию судьбы своего народа - 04:15 Рискнувший отвергнуть американскую версию судьбы своего народа Xiaomi намекает на выпуск нового продукта - 05:00 Xiaomi намекает на выпуск нового продукта Израиль дал Америке повод для новой большой войны - 05:21 Израиль дал Америке повод для новой большой войны Премьер-министр Украины озвучил главную задачу страны на следующие четыре года - 05:54 Премьер-министр Украины озвучил главную задачу страны на следующие четыре года Враг не пройдёт - 06:19 Враг не пройдёт Где скрываются обитатели Марса, выяснили ученые - 06:59 Где скрываются обитатели Марса, выяснили ученые Выживших нет: число жертв крушения военного самолёта США растёт (ФОТО, ВИДЕО) - 07:14 Выживших нет: число жертв крушения военного самолёта США растёт (ФОТО, ВИДЕО) Александр Васюкович хочет построить серьёзные отношения с Нонной Щукиной - 07:19 Александр Васюкович хочет построить серьёзные отношения с Нонной Щукиной Загрязнение воздуха ежегодно убивает 7 миллионов человек - 07:35 Загрязнение воздуха ежегодно убивает 7 миллионов человек На Камчатке ветераны Великой Отечественной войны почтут память погибших моряков - 07:43 На Камчатке ветераны Великой Отечественной войны почтут память погибших моряков возложением венка в Тихом океане "Юта" победила на выезде "Хьюстон" в матче плей-офф НБА - 07:47 Мемория. Нона Гаприндашвили - 08:06 Мемория. Нона Гаприндашвили СМИ узнали о секретных миссиях российских контрактников в Сирии - 08:49 СМИ узнали о секретных миссиях российских контрактников в Сирии
» » Британцы придумали варить пиво из объедков 

Британцы придумали варить пиво из объедков 


Добавлено: 05 май 2018 в 01:19, Категория: В мире
Британцы придумали варить пиво из объедков 
Британская пивоваренная компания Toast Ale наладила производство пива из пищевых отходов. Об этом пишет PRI.

При изготовлении напитка используются ненужные горбушки, которые выбрасывают производители сэндвичей, а также невостребованные остатки хлеба из пекарен. За счет этого пивоварам удается экономить на других ингредиентах.

«Мы заменяем треть ячменя, который понадобился бы в противном случае, и находим применение идущему на выброс хлебу», — утверждает Луиза Зиан (Louisa Ziane), отвечающая в Toast Ale за брендинг и финансы.

Основатель компании Тристрам Стюарт (Tristram Stuart) возглавляет благотворительную организацию Feedback, которая борется за уменьшение количества выбрасываемых пищевых продуктов. Он рассчитывает, что прибыль Toast Ale пойдет на финансирование Feedback, однако пока пивоварня остается убыточной.
В 2017 году сообщалось, что французский активист в одиночку переплыл Атлантический океан, питаясь только продуктами с истекшим сроком годности. Таким образом он пытался продемонстрировать, что просроченную еду выбрасывают зря.

Материалы по теме:

Budweiser хочет сварить пиво на Марсе
Компания McKinsey предрекает снижение стоимости продуктов
В Англии запустили приложение для заказа объедков из ресторанов
Европа ищет способ, как выбрасывать меньше еды
Добавлено: 05 май 2018 в 01:19, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
В Калининграде прошла первая ночная репетиция военного парада

В Калининграде прошла первая ночная репетиция военного парада

Кто родился 4 мая

Кто родился 4 мая

Лучшая футбольная команда Украины не попадет к топ-клубам Европы на жеребьевке Лиги Чемпионов

Лучшая футбольная команда Украины не попадет к топ-клубам Европы на жеребьевке Лиги Чемпионов

Загадочные символы, невидимые без специального оборудования, обнаружили на свитках Мертвого моря ученые NASA

Загадочные символы, невидимые без специального оборудования, обнаружили на свитках Мертвого моря ученые NASA

Новости России
еще новости
Вторую серию «Простоквашино» за первые часы посмотрели более миллиона человек

Вторую серию «Простоквашино» за первые часы посмотрели более миллиона человек

Кокорин: Мне сейчас не до допинг-тестов

Кокорин: Мне сейчас не до допинг-тестов

Новые и ироничные любители Обамы

Новые и ироничные любители Обамы

Клименко могут снять с должности советника президента по интернету — СМИ

Клименко могут снять с должности советника президента по интернету — СМИ

Новости шоу-бизнеса
еще новости
Хлое Кардашьян не хочет уходить от Тристана Томсона после скандала с его изменами

Хлое Кардашьян не хочет уходить от Тристана Томсона после скандала с его изменами

Новые подробности свадьбы принца Гарри и Меган Маркл: медовый месяц откладывается, поцелуя на балконе не будет

Новые подробности свадьбы принца Гарри и Меган Маркл: медовый месяц откладывается, поцелуя на балконе не будет

Джазовую певицу нашли мёртвой после бесследного исчезновения

Джазовую певицу нашли мёртвой после бесследного исчезновения

Зои Салдана получила звезду на аллее славы

Зои Салдана получила звезду на аллее славы

Новости политики
еще новости
Безвиз не для всех: некоторых украинцев будут проверять более тщательно

Безвиз не для всех: некоторых украинцев будут проверять более тщательно

Эксперт прокомментировал использование «георгиевских ленточек» в погоне за выгодой

Эксперт прокомментировал использование «георгиевских ленточек» в погоне за выгодой

Суд продлил срок ареста Рубана

Суд продлил срок ареста Рубана

«Обманчивы и опасны»: Автор стандартов прав ребенка насильник и педофил

«Обманчивы и опасны»: Автор стандартов прав ребенка насильник и педофил

Новости экономики
еще новости
Торговая война между США и Китаем — шанс для России

Торговая война между США и Китаем — шанс для России

Ситуация критическая: в Прибалтике терпят огромные убытки из-за санкций РФ

Ситуация критическая: в Прибалтике терпят огромные убытки из-за санкций РФ

В России может появиться новый налог для самозанятых

В России может появиться новый налог для самозанятых

Сбербанк снизил ставки по кредитам для физических лиц

Сбербанк снизил ставки по кредитам для физических лиц

Новости общества
еще новости
Военнослужащие Российской армии впервые приняли участие в розыгрыше Кубка большого шлема в Сочи

Военнослужащие Российской армии впервые приняли участие в розыгрыше Кубка большого шлема в Сочи

В Румынии представители Минобороны РФ возложили венки на российском воинском захоронении

В Румынии представители Минобороны РФ возложили венки на российском воинском захоронении

Артбригада ВСУ покинула Донбасс в полном составе со всей техникой

Артбригада ВСУ покинула Донбасс в полном составе со всей техникой

В Новосибирске на параде в День Победы впервые задействованы мотовездеходы АМ-1 и боевые машины сопровождения ракетного комплекса «Ярс»

В Новосибирске на параде в День Победы впервые задействованы мотовездеходы АМ-1 и боевые машины сопровождения ракетного комплекса «Ярс»

Происшествия
еще новости
В Днепре фура протаранила 13 автомобилей, есть жертвы

В Днепре фура протаранила 13 автомобилей, есть жертвы

В Таганроге жертвами крупного пожара стали два человека – СМИ

В Таганроге жертвами крупного пожара стали два человека – СМИ

В Москве 15-летний подросток подозревается в убийстве студентки

В Москве 15-летний подросток подозревается в убийстве студентки

ДТП в Крыму: названо число пострадавших

ДТП в Крыму: названо число пострадавших

Новости Украины
еще новости
Авианосная группа США начала наносить удары по «ИГИЛ» в Сирии

Авианосная группа США начала наносить удары по «ИГИЛ» в Сирии

В Черниговской области военный погиб во время учений

В Черниговской области военный погиб во время учений

В СБУ рассказали о дальнейшей судьбе бразильского наемника

В СБУ рассказали о дальнейшей судьбе бразильского наемника

«Давай езжай отсюда, дядя»: в Каменском чуть не избили нардепа Вилкула

«Давай езжай отсюда, дядя»: в Каменском чуть не избили нардепа Вилкула

Мировые новости
еще новости
Британцы придумали варить пиво из объедков 

Британцы придумали варить пиво из объедков 

Британские дипломаты попытаются укрепить альянс против Российской Федерации, - СМИ

Британские дипломаты попытаются укрепить альянс против Российской Федерации, - СМИ

В странах ЕС зaпpeтили caмыe пoпуляpныe в миpe пecтициды paди cпaceния пчeл

В странах ЕС зaпpeтили caмыe пoпуляpныe в миpe пecтициды paди cпaceния пчeл

Ученые обнаружили признаки кристалла времени в детской игрушке 

Ученые обнаружили признаки кристалла времени в детской игрушке 




Лента новостей
Сеул опроверг слухи о сокращении численности американских военных - 23:00 Сеул опроверг слухи о сокращении численности американских военныхОбщественники передали в РКН более шести тысяч жалоб на блокировки - 22:59 Общественники передали в РКН более шести тысяч жалоб на блокировкиМодернизация «Адмирала Кузнецова» обойдется в миллиард долларов - 22:59 Модернизация «Адмирала Кузнецова» обойдется в миллиард долларовВ странах ЕС зaпpeтили caмыe пoпуляpныe в миpe пecтициды paди cпaceния пчeл - 22:56 В странах ЕС зaпpeтили caмыe пoпуляpныe в миpe пecтициды paди cпaceния пчeлГардинер победил в беге на 400 м на первом этапе Бриллиантовой лиги в Дохе - 22:54 Гардинер победил в беге на 400 м на первом этапе Бриллиантовой лиги в Дохе«Путешественник во времени» знает дату, когда инопланетяне вторгнутся на Землю - 22:49 «Путешественник во времени» знает дату, когда инопланетяне вторгнутся на ЗемлюВ Черниговской области военный погиб во время учений - 22:26 В Черниговской области военный погиб во время учений44 артбригада ВСУ покинула Донбасс в полном составе вместе со всей техникой (+ФОТО, ВИДЕО) - 21:49 44 артбригада ВСУ покинула Донбасс в полном составе вместе со всей техникой (+ФОТО, ВИДЕО)Пашинян уже к концу первого дня «перемирия» нарушил обещание прекратить забастовки - 21:28 Пашинян уже к концу первого дня «перемирия» нарушил обещание прекратить забастовкиНовые подробности свадьбы принца Гарри и Меган Маркл: медовый месяц откладывается, поцелуя на - 21:26 Новые подробности свадьбы принца Гарри и Меган Маркл: медовый месяц откладывается, поцелуя на балконе не будетДжазовую певицу нашли мёртвой после бесследного исчезновения - 21:20 Джазовую певицу нашли мёртвой после бесследного исчезновенияПравительство подготовит новые изменения в закон о техосмотре - 21:20 Правительство подготовит новые изменения в закон о техосмотреНовые санкции США не повлияли на рост цен в России - 21:20 Новые санкции США не повлияли на рост цен в РоссииПрокуратура предупредила о последствиях за участие в акции Навального - 21:19 Прокуратура предупредила о последствиях за участие в акции Навального
Последние новости
Хлое Кардашьян не хочет уходить от Тристана Томсона после скандала с его изменами - 02:21 Хлое Кардашьян не хочет уходить от Тристана Томсона после скандала с его изменами Япония потратит 55 миллиардов долларов на создание истребителя — СМИ - 02:01 Япония потратит 55 миллиардов долларов на создание истребителя — СМИ Британцы придумали варить пиво из объедков  - 01:19 Британцы придумали варить пиво из объедков  Вторую серию «Простоквашино» за первые часы посмотрели более миллиона человек - 01:14 Вторую серию «Простоквашино» за первые часы посмотрели более миллиона человек Выкуп автомобилей в Москве - 00:56 Выкуп автомобилей в Москве Игра, которая полезна для здоровья - 00:32 Игра, которая полезна для здоровья Торговая война между США и Китаем — шанс для России - 00:28 Торговая война между США и Китаем — шанс для России Сборная Дании по буллитам победила команду Германии на чемпионате мира по хоккею - 00:23 Сборная Дании по буллитам победила команду Германии на чемпионате мира по хоккею Военнослужащий ВСУ застрелен на КПП военной части в Ровно - 00:00 Военнослужащий ВСУ застрелен на КПП военной части в Ровно Авианосная группа США начала наносить удары по «ИГИЛ» в Сирии - 23:57 Авианосная группа США начала наносить удары по «ИГИЛ» в Сирии СКА подписал четырехлетний контракт с хоккеистом Хафизуллиным - 23:26 СКА подписал четырехлетний контракт с хоккеистом Хафизуллиным Британские дипломаты попытаются укрепить альянс против Российской Федерации, - СМИ - 23:21 Британские дипломаты попытаются укрепить альянс против Российской Федерации, - СМИ Земан примет участие в приеме в российском посольстве в Чехии 9 мая - 23:12 Земан примет участие в приеме в российском посольстве в Чехии 9 мая
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"