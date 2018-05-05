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Бритни Спирс показала тренировки с Сэмом Асгари


Добавлено: 05 май 2018 в 07:56, Категория: Шоу-бизнес
Бритни Спирс показала тренировки с Сэмом Асгари

36-летняя Бритни Спирс настоящая счастливица — ее парень как никто разделяет увлечения певицы спортом. Они не только все время проводят вместе, но и не пренебрегают тренировками. Как видно по видео в инстаграме, которое выложила певица, влюбленные придумали свой план тренировок, который включает в себя парные упражнения.

Не только совместные тренировки нравятся паре, но и страстные танцы, которыми звезды также поделились в инстаграме. На своей странице в социальной сети Асгари выставил видео, на котором пустился в страстный танец со своей возлюбленной. Несмотря на свой возраст Бритни в прекрасной форме и не уступает своему накачанному бойфренду.

«Посмотрите, что она заставляет меня делать», – подписал видео Сэм.

Летом певица отправится в большой гастрольный тур, к которому должна быть готова как физически, так и морально. С этим ее помогает молодой бойфренд.

«Не собираюсь ждать до завтра, чтобы выразить мою любовь к той, которая так добра ко мне,» — писал он раннее в инстаграме.


Напомним, двенадцатилетняя разница в возрасте не смущает певицу. Во время одного из радиоэфиров Бритни разоткровенничалась и похвасталась своим новым красавчиком-бойфрендом.
Известно, что Спирс лично проводила кастинг для съёмок своего клипа, и Сэм – выходец из Ирана, бодибилдер и фитнес-инструктор – сразу бросился ей в глаза. Певица рассказала, как во время съёмок произошла заминка, и они с Асгари остались одни в комнате. Сперва было неловкое молчание. Ни он, ни она не могли найти общих тем, но минут через двадцать им всё-таки пришлось заговорить.
«Сэм не знал, что я за человек, да и мне он был не знаком, но в ходе нашего разговора стало известно, что мы оба обожаем суши, тогда кто-то из нас пошутил, что было бы неплохо сходить перекусить. Сэм оставил свой номер телефона, но я, положив его в сумку, забыла об этом месяцев на пять, потом как-то обнаружила эту записку, и решила позвонить милому парню. Он оказался действительно очень симпатичным и весёлым парнем»- рассказала Бритни.
Как стало известно, Асгари уже девять лет живёт в Америке и работает персональным фитнес-тренером. О романе Сэма с Бритни заговорили в ноябре прошлого года, когда тот опубликовал совместное фото с Бритни на своей страничке в социальной сети. И несмотря на то, что снимок он быстренько удалил, все уже заметили их. Несколько недель спусти молодые люди перестали скрывать свои симпатии друг к другу.

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Добавлено: 05 май 2018 в 07:56, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: starslife

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