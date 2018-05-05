Бюллетень для выборов в Венесуэле содержит 10 фотографий Мадуро

Венесуэльский национальный избирательный совет недавно продемонстрировал образец бюллетеня для выборов главы государства, которые состоятся 20 мая.

Кандидатов на данный пост — пять. Их портреты разместили в соответствии с количеством движений и партий, которые их поддерживали. Исходя из этого, получилось, что нынешний президент Николас Мадуро указан на бюллетене десять раз. В свою очередь, у другого кандидата, Энри Фалькона, – четыре фото. Эксперты считают, что именно между ними и развернется реальная борьба.

Накануне американский госсекретарь Майк Помпео, выступая в Госдепе, сообщил, что Соединенные Штаты должны помочь дипломатически урегулировать венесуэльский кризис.