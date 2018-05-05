Церемония прощания с советским эстрадным певцом Вадимом Мулерманом прошла в Нью-Йорке

Близкая знакомая и коллега Мулермана по сцене Нина Бродская сообщила, что с певцом простились 4 мая в одном из похоронных домов Кони-Айленда.

Она рассказала, что проститься пришли многие. На мониторе показывали фото и ролики с песнями, которые исполнял Мулерман. Было много цветов. Слова Бродской передает ТАСС.

Певец ушел из жизни 2 мая в бруклинской больнице. Ему было 79 лет. Мулермана похоронят на родине, в Харькове.

В 60-х годах он был популярным эстрадным исполнителем в СССР. Известность пришла к нему в 1966 году, когда он стал лауреатом Всесоюзного конкурса артистов эстрады с песней «Хромой король».