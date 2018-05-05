Чешский нападающий Ян Коварж покинул магнитогорский "Металлург"

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Двукратный обладатель Кубка Гагарина чешский форвард Ян Коварж покинул магнитогорский "Металлург", сообщается на официальном сайте КХЛ.

Коварж выступал за "Магнитку" с сезона-2013/14. Всего в КХЛ форвард провел 368 игр, в которых набрал 377 очков (129 шайб + 248 результативных передач). Вместе с "Металлургом" чех выигрывал Кубок Гагарина в 2014 и 2016 годах.

"Магнитогорск! Большое-большое спасибо за все! Здесь самый лучший коллектив и самые преданные болельщики", - написал в своем аккаунте в сети Instagram 28-летний хоккеист.

Магнитогорск! Большое, большое спасибо за все! Здесь самый лучший коллектив и самые преданные болельщики !

Публикация от Jan Kov?r (@jan_kovar43) 4 Май 2018 в 12:48 PDT