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Что такое стол из слэба?


Добавлено: 05 май 2018 в 19:36, Категория: Статьи

Слэбы из дерева становятся популярными среди российских жителей. Хотя буквально десять лет назад, о них, пожалуй, знали только эстеты и дизайнеры. Несмотря на то, что в той же Америке и Западной Европе стол из слэба уже пятнадцать лет назад был всем известен и занимал особую нишу среди мебельного производства, то к нам пришел он сравнительно недавно – в 21 веке.

Что же такое слэб из дерева?

Ими называют продольные спилы из целого участка ствола. В основном это единые необработанные куски древесины. Чем толще спил, тем ценнее он считается. Так же ценность его растет и от насыщенности текстуры. За счет сучков и зазорин она может быть разнообразной и многогранной. Еще один момент – место спила у ствола. Чем ближе к основанию, тем лучше считается слэб. Ну и конечно же, порода дерева. Существуют благородные породы деревьев и обычные.

Понятие «Слэб», которое пришло к нам с Запада, чаще всего в России заменяют, на такие синонимы как, спил, деревянная плита, массив, цельная доска. Все это и есть наш слэб.

Чем отличается стол из слэба от других столов из древесины?

Стол из слэба, который изготавливает мастер или столярная фирма по производству должен иметь ряд особенностей.

  1. Столещница – цельная доска. В ней отсутствуют следы склейки или другие виды соединений.
  2. Кромки в таком столе, в отличие от простых, остаются необработанными. Это делается специально, чтобы подчеркнуть их природность.
  3. Толщина плиты у стола из слэба от 50 до 150 мм.
  4. Текстура насыщенная.
  5. Он прочный и отличается большой шириной.

Из слэба часто делают уникальную серию столов – стол река. Эти столы в отличаются своим внешним видом. Стол река представляет собой необработанный слэб, в котором залита эпоксидная смола или цветное стекло. Последнее может быть как элементом соединения двух спилов или же, заполняющим все щели и трещины, веществом. Как результат получается роскошное сочетание древесины и цветной заливки, которая похожа на горную извилистую реку.

Почему стол из слэба так ценится на рынке?

Первая причина – его натуральность. Все, что изготовлено из натуральных материалов, будь то мебель или продукты питания ценятся высоко. Во-вторых, уникальность. Нет двух одинаковых столов. Каждый спил единственный и неповторимый. В-третьих, хороший стол из слэба – ручная работа. В-четвертых, как мы говорили выше, стоимость зависит от породы. К примеру, орех, дуб и карагач будут стоить намного дороже, чем такой же стол река из вишни или тополя.


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Добавлено: 05 май 2018 в 19:36, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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