ЦСКА победил "Зенит" в матче Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Баскетболисты ЦСКА одержали победу над санкт-петербургским "Зенитом" в матче регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ.

Субботняя встреча, прошедшая в Москве, завершилась победой хозяев со счетом 100:84 (24:25, 32:24, 22:15, 22:20). Лучшим у армейцев на площадке был Серхио Родригес, набравший 19 очков. В составе "Зенита" самым результативным стал Кайл Курич (13 очков).

"Зенит" следующий матч проведет 9 мая дома против "УНИКСа", а ЦСКА 12 мая отправится в гости к "Парме" из Перми.