Да Коста: постараемся сделать Екатеринбург новым местом силы на Востоке КХЛ

КОПЕНГАГЕН, 5 мая – РИА Новости, Семён Галькевич. Капитан сборной Франции, новичок "Автомобилиста" Стефан Да Коста заявил, что его команда в следующем сезоне постарается сделать Екатеринбург новым местом силы в Восточной конференции КХЛ.

Сборная Франции в субботу со счетом 6:2 обыграла команду Белоруссии в матче чемпионата мира в Дании. Да Коста, в пятницу подписавший однолетний контракт с "Автомобилистом", набрал три очка (гол и две передачи).

"С нетерпением жду следующего сезона, подписал контракт с "Автомобилистом", потому что там запущен хороший проект, собирается интересная команда. На Востоке много сильных клубов, но мы будем стараться сделать Екатеринбург новым местом силы, показать хороший результат. Да, уже чуть-чуть поговорил с защитником сборной России и "Автомобилиста" Никитой Трямкиным, он сказал, что мы скоро увидимся", - сказал Да Коста журналистам.