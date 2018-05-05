Далю Грибаускайте не позвали на инаугурацию Путина

Президент Литвы Даля Грибаускайте не приглашена на церемонию вступления в должность президента РФ Владимира Путина, как и посол прибалтийской республики в Москве Ремигиюс Мотузас, передает РИА Новости со ссылкой на литовские СМИ.

«Согласно полученной информации от пресс-службы президентского дворца, приглашение на церемонию получено не было. МИД Литвы уточнило, что до конца рабочего дня пятницы, 4 мая, приглашения не получил и посол Литвы в Москве», — говорится в сообщении.

В литовском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что без приглашений рассуждать о присутствии властей республики на церемонии инаугурации бессмысленно. «Об участии в инаугурации будет решено после получения приглашений», — сообщили в МИД Литвы.

Торжественная церемония вступления в должность президента РФ состоится в Кремле 7 мая. На нее традиционно приглашаются главы других государств и послы стран, с которыми Россия поддерживает дружеские отношения.