Эксперт рассказал об ответе РФ на возможные провокации Украины на Азове: «Посмотрим у кого нервы крепче»

Бурную реакцию общества вызвали события, происходящие за последнее время на Азове. После того, как пиратским способом было арестовано российское судно украинской стороной, Россия дала Киеву время на то, чтобы ситуацию исправить.

Однако украинские власти свой шанс не использовали. В связи с чем, погранслужба Крымского полуострова начала производить тщательный досмотр всех украинских судов.

Эксперт Сергей Михеев в эфире студии «Россия 1» рассказал о возможном ответе России на провокации, готовящиеся со стороны Украины.

Надо «зажать» пару раз, и посмотреть, что они станут делать. Вызовут авиацию? Так у нас есть своя авиация. Посмотрим у кого нервы не выдержат. Думаю, скоро все точки над «е» будут расставлены. И по превосходству на море и по превосходству в воздухе, - цитирует ФАН Михеева.

Эксперт убежден, что попавшись под управление НАТО украинские власти должны понимать, что Россия будет реагировать соответственно своим интересам. В случае обострения ситуации на Азове НАТО Украине не поможет. Крымский мост является военно-стратегическим объектом. Россия будет защищать его всеми имеющимися у нее видами вооружения.